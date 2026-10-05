An den Märkten treffen derzeit drei völlig unterschiedliche Entwicklungen aufeinander. Die Anleihen für Staaten sind stark angezogen, die Inflation zieht weiter an und die großen Aktienindizes konsolidierten in den letzten Wochen. Unterdessen kämpft ein Unternehmen nach behördlichen Durchsuchungen um Vertrauen, ein anderer Konzern profitiert vom wachsenden Bedarf an Drohnentechnik im NATO-Umfeld, während ein etablierter Industriewert trotz verbesserter Prognose unter Verkaufsdruck gerät. Die Fälle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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