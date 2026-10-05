Herrsching am Ammersee (ots) -Die diesjährige Ausgabe des Bankentests "Baufinanzierungsberatung" wirft erneut einen fachkritischen Blick auf die Leistung von mehr als 200 deutschen Regionalbanken im Bereich der Beratung in der Immobilienfinanzierung. Bei der Analyse setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung auf den bewährten Testaufbau und die erprobte Methodik. Gleichzeitig liefert die gezielte Überarbeitung und Ausweitung des Digital-Checks ein noch differenzierteres Bild der Qualität in Fragen einer zeitgemäßen Kundenorientierung.Exzellente Beratung in der Baufinanzierung bleibt auch 2027 ein wichtiger WettbewerbsfaktorWohnungsnot und steigende Mieten befeuern das Interesse an der eigenen Immobilie. Gerade junge Erwachsene erfüllen sich mit Wohneigentum nicht nur den individuellen Traum von den eigenen vier Wänden, sondern entscheiden sich für eine Alternative zu lebenslangen, unkalkulierbaren Mietzahlungen. Gleichzeitig erweist sich die Immobilie in Zeiten einer schwer absehbaren wirtschaftlichen Entwicklung seit jeher als eine der sichersten Investitionen in die Altersvorsorge. Trotzdem ist die Investition in Immobilieneigentum für die meisten Verbraucher die größte finanzielle Lebensentscheidung und mit einer Belastung über mehrere Jahrzehnte verbunden. Entsprechend wichtig ist Sorgfalt bei der Planung und Realisierung einer Immobilienfinanzierung. Hier sind Regionalbanken bis heute die bevorzugten ersten Ansprechpartner. Aus dieser Position ergibt sich nicht nur eine große Verantwortung gegenüber den Verbrauchern, sondern auch ein zentraler Wettbewerbsfaktor, sowohl im Wettstreit der Regionalbanken untereinander als auch der Regionalbank an sich, gegenüber der wachsenden Konkurrenz in Gestalt von Groß- und Direktbanken sowie zunehmend relevanten Fintechs und Neobanken. Ihre Position behaupten können Regionalbanken durch überdurchschnittliche Exzellenz und Kundenorientierung im Bereich der Baufinanzierungsberatung und den damit verbundenen Serviceleistungen.Die Baufinanzierung beginnt heute überwiegend onlineMit der Gewichtung des Digital-Checks im Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2027" - seine Ergebnisse flossen wie gewohnt zu 30 % in die Gesamtbewertung ein - und mit seiner in diesem Jahr erfolgten Überarbeitung und inhaltlichen Ausweitung betont der Bankentest die Bedeutung des digitalen Informations- und Serviceangebots der Regionalbanken im Bereich der Immobilienfinanzierung. Gerade junge Erwachsene, die sich erstmals mit dem Gedanken einer Immobilienfinanzierung auseinandersetzen, nutzen überwiegend das Internet, um sich über deren Eckdaten zu informieren. Hier liegt auch für Regionalbanken die zentrale Aufgabe, einen überzeugenden ersten Eindruck zu hinterlassen.Exzellenz beweisen Regionalbanken im Bankentest mit einem thematisch umfassenden digitalen Informationsangebot. Hier können die Kandidaten einen ersten Eindruck ihrer fachlichen Kompetenz vermitteln und mit der eigenen Website einen Mehrwert bieten, den ihre Besucher anerkennen und mit weiterführendem Vertrauen würdigen. Dabei zählt nicht nur der objektive Inhalt, sondern auch seine bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Gestaltung. Informationen müssen nicht nur intuitiv auffindbar sein, sie sollten auch den Präferenzen und Medienkonsumgewohnheiten der Zielgruppe entsprechen, was heute eigentlich selbstverständlich auch eine Optimierung für mobile Endgeräte umfassen sollte. Service-Content wie FAQ oder Online-Finanzierungsrechner runden das Angebot ab, bieten praktischen Nutzwert, verstärken die erste Bindung und bieten darüber hinaus Schnittstellen zur persönlichen Kontaktaufnahme.Auch der Erstkontakt wird heute bevorzugt digital eingeleitet. Entsprechend prüft der Digital-Check, ob online komfortable Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Terminvereinbarung vorhanden sind. Darüber hinaus sollten digitale Services die gesamte Kommunikation auch während einer laufenden Finanzierungsberatung begleiten und unterstützen.Baufinanzierungsberatung mit Überblick und FokusAufgrund ihrer finanziellen Tragweite und dem daraus resultierenden zeitlichen Horizont einer Immobilienfinanzierung gilt es zahlreiche Aspekte bei ihrer Planung zu berücksichtigen: Zinsen, Tilgung, Laufzeit und Zinsbindung, Eigenkapitalanteil, Fördermöglichkeiten sowie vielfältige weitere Details können sich auf lange Sicht als kritische Faktoren erweisen. Eine ganzheitliche Beratung berücksichtigt all diese Punkte. Dies geschieht vor dem Hintergrund individueller Anforderungen und Voraussetzungen und beginnt bereits mit der Frage nach der Darlehenshöhe, die nicht nur dem Preis der Immobilie und allen mit dem Kauf oder der Realisierung verbundenen Kosten entsprechen sollte, sondern auch den realistischen Möglichkeiten des Darlehensnehmers. Eine seriöse Beratung sollte weder erkennbar an einer möglichst hohen Darlehenssumme interessiert sein, noch durch eine zu optimistische Kalkulation eine aufwendige und zusätzliche Kosten verursachende Nachfinanzierung provozieren.Ganzheitlichkeit in der Beratung und damit Exzellenz beweisen Regionalbanken darüber hinaus durch die Einbeziehung der individuellen Vorsorgesituation des Interessenten. Dabei steht nicht nur die Frage im Mittelpunkt, ob das Finanzierungsvorhaben den finanziellen Möglichkeiten entspricht, sondern auch, welche Lebensrisiken bestehen und in wie weit diese bereits abgesichert sind. Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeit und andere Lebensereignisse können eine langfristig geplante Finanzierung buchstäblich von heute auf morgen aus der Bahn werfen. Außerdem ist die eigene Immobilie in der Regel nur ein Bestandteil einer bedarfsgerechten Altersvorsorgeplanung, die auch in eine ganzheitliche Beratung einbezogen werden sollte.Bei all dem setzt eine Auszeichnung als exzellenter Anbieter, in einer der von der Gesellschaft für Qualitätsprüfung im Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung" geprüften Regionen, eine übergeordnete Kundenorientierung voraus. Das heißt, dass alle Empfehlungen, die sich aus der eingehenden Analyse des Finanzierungsvorhabens und der individuellen Situation des Interessenten ergeben, in ein nachvollziehbares, maßgeschneidertes Finanzierungskonzept einfließen müssen. Gleiches gilt für alle aus der Bedarfsanalyse hervorgehenden Handlungsempfehlungen.Gesellschaft für Qualitätsprüfung präsentiert die Ergebnisse für das Jahr 2027Von den 219 Regionalbanken, die im standardisierten, multidimensionalen Test bewertet wurden, haben 123 in allen Prüfkriterien so weit überzeugt, dass sie in Summe eine Gesamtnote besser als 2,0 erzielt haben. Das Testfeld bestand auch in diesem Jahr aus den jeweils 100 größten Genossenschaftsbanken und Sparkassen sowie den in diesem Jahr bereits im Bankentest "BESTE BANK vor Ort" ausgezeichneten Institute. Den so Bestplatzierten bescheinigt der Bankentest überdurchschnittliche Leistungen in Bezug auf Service- und Beratungsqualität in der Bau- und Immobilienfinanzierungsberatung. Ausdruck findet die ermittelte Exzellenz im Prädikat "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2027".Da auch für den Bankentest "SEHR GUT in der Baufinanzierung" die Verbraucherorientierung im Mittelpunkt steht, werden die Ergebnisse wie gewohnt in sieben Regionen veröffentlicht. So liefert der Test eine konkrete Orientierungshilfe bei der Suche nach einem geeigneten Ansprechpartner vor Ort oder zumindest im relevanten Einzugsgebiet.Aktuelle ErgebnisseMit dem Test "SEHR GUT in der Baufinanzierung 2027" setzt die Gesellschaft für Qualitätsprüfung den Standard für Beratungsqualität und gibt Verbrauchern eine klare Orientierung auf ihrem Weg in das eigene Zuhause.Landingpage "Baufinanzierung" mit allen Beiträgen, Interviews u.v.m. rund um den Bankentest im Bereich Immobilienfinanzierung.Ergebnisbericht mit den Top-Banken je Bundesland bzw. Region.Pressekontakt:Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbHKai FürdererMitglied der Geschäftsleitungmobil: 0171/76 09 162phone: 08152/39 616 97mail: kai.fuerderer@gesellschaft-fuer-qualitaetspruefung.deBüro- bzw. Postadresse: Pilsenseestraße 29, 82211 Herrsching amAmmerseeOriginal-Content von: Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121047/6364521