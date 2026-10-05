DJ MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen Aktienkurse

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien herrscht am Montag verhalten positive Stimmung dank guter US-Vorgaben. An der Wall Street waren überraschend schwache Arbeitsmarktdaten am Freitag mit Erleichterung aufgenommen worden, denn sie dürften eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank weniger wahrscheinlich gemacht haben. Die Fed Fund Futures an der CME preisen eine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Ende Oktober nur mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent ein.

Unterstützung kommt vom weiter gesunkenen Ölpreis. Einige der großen Mitgliedsstaaten der Opec haben am Sonntag beschlossen, ihre Fördermengen im November unverändert zu lassen. Trotz der Gefahr einer weiteren Eskalation des Iran-Kriegs dürften die Ölexporte aus dem Nahen Osten wieder das Niveau von vor dem Krieg erreicht haben, schätzten Analysten. Die physischen Märkte signalisierten jedoch unverändert ein extrem knappes Angebot. Derweil haben die G7-Staaten beschlossen, 100 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven freizugeben und Exporte nicht zu beschränken. Damit soll der drastische Preisanstieg bei Diesel und anderen Kraftstoffen gedrosselt werden.

Die Börsen in Seoul und Shanghai sind zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen. In Shanghai wird der Handel erst am Donnerstag wieder aufgenommen. Angeführt werden die Märkte der Region von der Börse in Tokio, wo der Nikkei-225-Index um 2,2 Prozent vorrückt. Der breiter gefasste Topix steigt um 1,1 Prozent. Vor allem Technologiewerte profitieren von der wieder erwachten Risikofreude der Anleger. Advantest verbessern sich um gut 4 und Tokyo Electron um gut 5 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio klettern Nippon Paint um 1,9 Prozent. Das Unternehmen übernimmt für 1,35 Milliarden US-Dollar das Farbengeschäft der niederländischen Akzo Nobel.

Knapp behauptet tendiert der Aktienmarkt in Hongkong. Die Börse im australischen Sydney zeigt sich kaum verändert.

In Taiwan legen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 2,4 Prozent zu. Die Titel profitieren von der Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk bei dessen Halbleiterprojekt Terafab. Der Leitindex Taiex notiert 2,4 Prozent höher.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.684,60 +0,0 -0,3 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.230,27 +1,1 +21,4 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 23.952,28 -0,1 -6,5 10:00 Shanghai-Composite Feiertag 09:00 Straits-Times (Singapur) 5.637,18 +0,0 +21,3 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.043,92 +0,1 -30,1 10:00 KLCI (Malaysia) 1.632,71 +0,1 -2,8 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:06 % YTD EUR/USD 1,1171 -0,7 1,1253 1,1254 -4,9 EUR/JPY 176,66 -0,5 177,61 177,68 -4,0 EUR/GBP 0,8461 -0,4 0,8496 0,8520 -2,9 USD/JPY 158,12 +0,2 157,83 157,86 +0,9 USD/KRW 1.345,29 +0,2 1.342,53 1.350,84 -6,6 USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1 USD/CNH 6,7111 +0,1 6,7061 6,7046 -3,8 USD/HKD 7,8469 0,0 7,8466 7,8462 +0,8 AUD/USD 0,6935 -0,3 0,6953 0,6934 +3,9 NZD/USD 0,5588 -0,6 0,5619 0,5608 -2,9 BTC/USD 85.587,05 -0,3 85.815,06 85.931,56 -2,4 ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,10 -1,1 -1,01 91,11 Brent/ICE 101,22 -1,0 -1,03 102,25 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.128,63 -0,3 -13,71 4.142,34 Silber 60,89 +0,8 0,50 60,39 Platin 1.706,11 +0,5 7,74 1.698,37 (Angaben ohne Gewähr) ===

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