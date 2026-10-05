Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten haben sich überraschend stark erholt. Laut J.P. Morgan liegen die Mengen bereits wieder bei 98 Prozent des Vorkriegsniveaus. Allerdings bleibt die Lage bei Diesel, Benzin und Kerosin angespannt. Die Rohölexporte aus dem Nahen Osten nähern sich trotz der weiter angespannten Sicherheitslage wieder dem Niveau vor dem Iran-Krieg. Nach Berechnungen von J.P. Morgan lagen die Ausfuhren im Zehn-Tage-Durchschnitt zuletzt bei 17,5 Millionen Barrel pro Tag. Das entspricht 98 Prozent des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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