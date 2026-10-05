The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.10.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2026
ISIN Name
XS1114159XXX ADIDAS AG ANL. 14/26
XS2062986XXX OEKB 19/26 MTN
CH0498400XXX STE GENERALE 19/26 MTN
XS2063268XXX IN.DIS.SVCS. 19/26
DE000DK0TXXX DEKA MTN SERIE 7666
XS2063232XXX CITIGROUP 19/27 FLR MTN
XS2063288XXX SR-BOLIGKR. 19/26 MTN
XS2304198XXX ICELAND BOND 21/28 REGS
IT0005386XXX BCA PASCH.SI 19/26 MTN
US45950KCXXX INTERN.FIN. 21/26 MTN
XS2384258XXX XINGCHENGBVI 21/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.10.2026
ISIN Name
XS1114159XXX ADIDAS AG ANL. 14/26
XS2062986XXX OEKB 19/26 MTN
CH0498400XXX STE GENERALE 19/26 MTN
XS2063268XXX IN.DIS.SVCS. 19/26
DE000DK0TXXX DEKA MTN SERIE 7666
XS2063232XXX CITIGROUP 19/27 FLR MTN
XS2063288XXX SR-BOLIGKR. 19/26 MTN
XS2304198XXX ICELAND BOND 21/28 REGS
IT0005386XXX BCA PASCH.SI 19/26 MTN
US45950KCXXX INTERN.FIN. 21/26 MTN
XS2384258XXX XINGCHENGBVI 21/26 MTN
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