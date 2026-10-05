DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Seoul wird aufgrund des Feiertages "Gründungstag der Nation" nicht gehandelt. In Shanghai findet wegen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Mittwoch kein Handel statt.

TAGESTHEMA

Bayer investiert weitere Milliarden in den USA und wird ein neues Pharmawerk im US-Bundesstaat Ohio errichten. Die Investitionssumme beträgt 2,2 Milliarden Dollar. 600 neue Arbeitsplätze sollen dort entstehen. Bayer investierte in den vergangenen fünf Jahren bereits über 7 Milliarden Dollar in pharmazeutische Forschung und Entwicklung sowie in die Produktion in den USA. "Bayer betrachtet die USA seit Langem als wichtigen Produktionsstandort und als Innovationszentrum", sagte Bayer-CEO Bill Anderson. "Diese wegweisende Investition unterstreicht unser Engagement."

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 15:45 Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) September PROGNOSE: 1. Veröff.: 58,7 zuvor: 56,5 16:00 ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe September PROGNOSE: 55,2 Punkte zuvor: 55,4 Punkte

ÜBERSICHT INDIZES

Index zuletzt +/- % E-Mini-Future S&P-500 7.765,00 -0,2 E-Mini-Future Nasdaq-100 31.024,25 -0,1 S&P/ASX 200 (Sydney) 8.685,60 +0,0 Topix-500 (Tokio) 4.137,71 +1,1 Kospi (Seoul) Feiertag Shanghai-Composite Feiertag Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.957,77 -0,1

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

An den Börsen in Ostasien und Australien herrscht am Montag meist positive Stimmung dank guter US-Vorgaben. An der Wall Street waren überraschend schwache Arbeitsmarktdaten am Freitag mit Erleichterung aufgenommen worden, denn sie dürften eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank weniger wahrscheinlich gemacht haben. Unterstützung kommt vom weiter gesunkenen Ölpreis. Die Börsen in Seoul und Shanghai sind zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen. In Shanghai wird der Handel erst am Donnerstag wieder aufgenommen. Vor allem Technologiewerte profitieren von der wieder erwachten Risikofreude der Anleger. Advantest verbessern sich in Tokio um gut 4 und Tokyo Electron um gut 5 Prozent. In Taiwan legen Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 2,4 Prozent zu. Die Titel profitieren von der Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk bei dessen Halbleiterprojekt Terafab. Unter den Einzelwerten in Tokio klettern Nippon Paint um 1,9 Prozent. Das Unternehmen übernimmt für 1,35 Milliarden US-Dollar das Farbengeschäft der niederländischen Akzo Nobel.

WALL STREET

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 51.176,96 +0,5 +250,40 50.926,56 S&P-500 7.722,72 +0,7 +56,27 7.666,45 NASDAQ Comp 27.190,86 +1,2 +319,27 26.871,60 NASDAQ 100 30.807,93 +1,0 +306,37 30.501,56 Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 1,24 Mrd 1,32 Mrd Gewinner 1.676 1.575 Verlierer 1.077 1.175 Unverändert 75 82

Fester - Ein überraschend schwacher US-Arbeitsmarktbericht für September machte eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Oktober zunehmend unwahrscheinlicher, was am Aktienmarkt für Kauflaune sorgte. Dazu trugen auch jüngste eher taubenhafte Töne aus Reihen der Fed bei. "Die US-Notenbank kann glaubhaft argumentieren, dass der Druck auf die Arbeitskosten nachlässt, was die Dringlichkeit zusätzlicher Erhöhungen verringert", sagte Chris Osmond, Chief Investment Officer von Fifth Third Wealth Advisors. Die Nike-Aktie knickte um 5,6 Prozent ein, nachdem die Prognose von Nike für das Jahr 2027 enttäuscht hatte. ON Semiconductor stiegen um 7,7 Prozent, nachdem der Chiphersteller dem Kauf von Synaptics für 5,7 Milliarden Dollar in bar zugestimmt hat, verglichen mit zuvor 7 Milliarden Dollar in Aktien. Synaptics erhöhten sich um 14,2 Prozent. Tesla legten um 4,7 Prozent zu, nachdem die Verkäufe des Autobauers im dritten Quartal zwar einbrachen, aber in einem unruhigen US-Markt für Elektrofahrzeuge dennoch die Prognosen übertrafen. Ford verloren 1,4 Prozent, belastet von enttäuschenden Fahrzeugverkäufen. Die Aktien der Festplattenhersteller Seagate Technology und Western Digital verloren je rund 10 Prozent, nachdem berichtet worden war, dass der japanische Konkurrent Toshiba seine Produktionskapazitäten für Festplatten verdoppeln will.

US-ANLEIHEN

US-Treasuries Rendite +/- 2 Jahre 4,82 +0,03 10 Jahre 5,28 +0,04

Die Anleiherenditen kamen nur kurz etwas unter leichten Abgabedruck nach den schwächer als gedacht ausgefallenen US-Jobdaten, zogen unter dem Strich im Tagesvergleich aber leicht an. "Für die Fed ist der mittelmäßige US-Arbeitsmarktbericht für September nicht schlecht genug, um den Fokus von der Inflation abzulenken", befand Bill Adams von Fifth Third und weiter: "Die Entscheidung im Oktober wird wahrscheinlich von den Berichten über die Verbraucherpreise und Erzeugerpreise im September, geopolitischen Entwicklungen und den Preisen an den Zapfsäulen von jetzt an bis dahin beeinflusst werden."

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 09:06 % YTD EUR/USD 1,1188 -0,6 1,1253 1,1254 -4,7 EUR/JPY 176,80 -0,5 177,61 177,68 -3,9 EUR/GBP 0,8471 -0,3 0,8496 0,8520 -2,8 USD/JPY 157,99 +0,1 157,83 157,86 +0,9 USD/KRW 1.345,74 +0,2 1.342,53 1.350,84 -6,6 USD/CNY 6,7045 +0,0 6,7045 6,7045 -4,1 USD/CNH 6,7102 +0,1 6,7061 6,7046 -3,8 USD/HKD 7,8467 0,0 7,8466 7,8462 +0,8 AUD/USD 0,6938 -0,2 0,6953 0,6934 +4,0 NZD/USD 0,5590 -0,5 0,5619 0,5608 -2,9 BTC/USD 85.678,30 -0,2 85.815,06 85.931,56 -2,3

Der Dollar bewegte sich seitwärts. Der Euro kostete im US-Späthandel rund 1,1245 Dollar. Am frühen Montag gibt der Euro zum Dollar deutlicher nach. Die Gemeinschaftswährung fällt auf rund 1,1180 Dollar. Händler verweisen auf Bedenken wegen der fiskalischen und politischen Lage Frankreichs.

++++ ROHSTOFFE +++++

METALLE

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.135,59 -0,2 -6,75 4.142,34 Silber 60,91 +0,9 0,52 60,39 Platin 1.708,33 +0,6 9,96 1.698,37

Die gestiegene Aussicht auf eine ausbleibende Zinserhöhung im Oktober trieb den Goldpreis nur kurzzeitig an. Im Verlauf gab das Edelmetall seine Gewinne wieder ab und büßte über den Tag 1,0 Prozent ein auf 4.139 Dollar. Teilnehmer verwiesen dazu auf die im Handelsverlauf wieder erhöhten Renditen als Bremser.

ÖL

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 90,14 -1,1 -0,97 91,11 Brent/ICE 101,67 -0,6 -0,58 102,25

Für ein Barrel der Sorte Brent ging es um 0,9 Prozent auf 101,43 Dollar nach unten. Im Tagestief waren zuvor phasenweise Preise unter 99 Dollar aufgerufen worden, ehe es wieder nach oben ging. Für den Rücksetzer hatte die Entscheidung der G7-Staaten gesorgt, 100 Millionen Barrel Rohöl und Treibstoff aus ihren Notbeständen freizugeben und auf Exportbeschränkungen zu verzichten.

MELDUNGEN SEIT FREITAG, 20.00 UHR

USA - Geldpolitik

Die Präsidentin der Federal Reserve von Cleveland, Beth Hammack, hat davor gewarnt, dass Unternehmen bei andauernd hoher Teuerung eine "Inflationsmentatlität" entwickeln könnten. In einem Interview mit PBS NewsHour nannte sie als Beispiel einen Einzelhändler in ihrem Distrikt, der begonnen habe, die Preise stärker als die aktuellen Kostensteigerungen im Einkauf anzuheben, weil er damit rechne, dass es letztendlich zu weiteren Inflationsschocks kommen werde. Ein solches Verhalten könne es der Fed erschweren, die Inflation zu senken, wenn die Erwartungen künftiger Kostensteigerungen bereits die aktuellen Preisentscheidungen beeinflussten.

OPEC

Wichtige Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten (Opec+) haben sich darauf verständigt, die Ölförderung im November stabil zu halten.

NOVO NORDISK

hat von der US-Arzneimittelbehörde FDA die Mitteilung erhalten, dass die Prüfung des Wirkstoffs Denecimig zur Behandlung von Hämophilie A noch andauere. Wie der Pharmakonzern mitteilte, hat die FDA keinen neuen Zeitplan für eine erwartete regulatorische Entscheidung über den Zulassungsantrag genannt. Grund für die Verlängerung des Prüfungsverfahrens durch die Behörde sind andauernde Arbeiten in einer Produktionsstätte von Novo.

BOEING

Ein Softwarefehler, der nach Befürchtungen von Branchenvertretern Piloten der Boeing 737 MAX bei bestimmten Landeszenarien überfordern könnte, stellt laut US-Regulierungsbehörden kein Sicherheitsrisiko dar. Damit wird ein potenzielles Hindernis für die Zulassung der MAX 10 aus dem Weg geräumt.

AKZO NOBEL

hat sich bereit erklärt, sein Baufarbengeschäft in Südostasien zu einem Unternehmenswert (Enterprise Value) von 1,35 Milliarden US-Dollar an Nippon Paint zu verkaufen.

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October 05, 2026 01:50 ET (05:50 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien -2-

HINWEIS: Dieses Briefing kann Meldungselemente enthalten, die mit Künstlicher Intelligenz automatisch aus der ursprünglich englischen Version ins Deutsche übersetzt wurden. Die englischsprachige Version sollte als die maßgebliche Fassung betrachtet werden.

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