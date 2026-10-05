FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboL O.End MGIMedia 0,97 DE000DN41XXX
MiniL O.End MGIMedia 0,8496 DE000DN42XXX
MiniL O.End MGIMedia 0,9364 DE000DN43XXX
TurboL O.End MGIMedia 0,8824 DE000DN5KXXX
MiniL O.End MGIMedia 0,7897 DE000DN5LXXX
TurboL O.End MGIMedia 1,0092 DE000DN5MXXX
TurboL O.End MGIMedia 1,0476 DE000DN5XXXX
TurboC O.End MGIMedia 0,7695 DE000DU73XXX
TurboC O.End MGIMedia 0,836 DE000DU7XXXX
TurboC O.End MGIMedia 0,932 DE000DU82XXX
AB/FROM ONWARDS 05.10.2026
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboL O.End MGIMedia 0,97 DE000DN41XXX
MiniL O.End MGIMedia 0,8496 DE000DN42XXX
MiniL O.End MGIMedia 0,9364 DE000DN43XXX
TurboL O.End MGIMedia 0,8824 DE000DN5KXXX
MiniL O.End MGIMedia 0,7897 DE000DN5LXXX
TurboL O.End MGIMedia 1,0092 DE000DN5MXXX
TurboL O.End MGIMedia 1,0476 DE000DN5XXXX
TurboC O.End MGIMedia 0,7695 DE000DU73XXX
TurboC O.End MGIMedia 0,836 DE000DU7XXXX
TurboC O.End MGIMedia 0,932 DE000DU82XXX
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