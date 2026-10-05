Nürnberg (ots) -- EXPO REAL: immowelt gibt exklusiven Ausblick auf die technologischen KI-Neuerungen für Immobilienprofis und Suchende- Natural Language Search: Immobiliensuchende finden ihr neues Zuhause künftig durch intuitive Spracheingabe statt durch die Auswahl starrer Filterkategorien- Effizienz für Makler: Neuer KI-Assistent übernimmt Analyseaufgaben und liefert datenbasierte Handlungsempfehlungen für das Portfolio- Listing Enrichment: Automatisierte Datenaufbereitung vervollständigt Exposés, sichert die Qualität und optimiert die Sichtbarkeit auf dem MarktplatzKünstliche Intelligenz durchdringt zunehmend alle Bereiche der Wirtschaft und verändert die Art und Weise, wie komplexe Datenmengen verarbeitet und Prozesse gestaltet werden. Für die Immobilienbranche bedeutet dies einen technologischen Paradigmenwechsel bei der Zusammenführung von Angebot und Nachfrage. Auf der diesjährigen EXPO REAL (5. - 7. Oktober) gibt immowelt einen strategischen Ausblick auf die Zukunft der Immobilienvermarktung. Das Unternehmen präsentiert konkrete KI-gestützte Lösungen, die den Vermittlungsprozess für Immobilienprofis und Suchende effizienter, präziser und intuitiver gestalten. Im Zentrum steht die konsequente Weiterentwicklung der Plattform zu einem KI-nativen Marktplatz."Unsere Aufgabe ist es, durch smarte Technologien echte Branchenprobleme zu lösen und konkreten Mehrwert zu liefern, anstatt auf kurzfristige Effekte zu setzen", sagt Theo Mseka, CEO von immowelt. "Der entscheidende Hebel in der heutigen Zeit ist ein besseres, intelligentes Matching. So schaffen wir eine noch bessere Produkterfahrung für Suchende, Makler und Vermieter."Natural Language Search: Die Suche versteht den MenschenBislang mussten Suchende ihre oft komplexen Lebenssituationen in vordefinierte, starre Suchfilter übersetzen. Mit der für 2027 geplanten Natural Language Search ändert sich dieser Prozess grundlegend. Nutzer formulieren ihre Bedürfnisse künftig in Alltagssprache, beispielsweise "Eine ruhige 3-Zimmer-Wohnung mit guter Anbindung in die Innenstadt". Die maschinelle Intelligenz von immowelt analysiert den Kontext der Anfrage und liefert hochgradig personalisierte Ergebnisse, die den tatsächlichen Wünschen der Suchenden entsprechen. Das beschleunigt die Suche und erhöht die Passgenauigkeit der Leads für die Anbieter.Intelligente Werkzeuge für ImmobilienprofisAuf der Angebotsseite erfordert die steigende Marktdynamik smarte Lösungen, die Makler im Arbeitsalltag messbar entlasten. Ein zentrales Element der kommenden Neuerungen ist der AI Assistant im ProTool, der Software für gewerbliche Anbieter. Dieser Assistent unterstützt künftig beim Portfolio-Management, macht die Inserats-Performance transparent und leitet daraus proaktive Handlungsempfehlungen ab.Ergänzend sorgt das neue Listing Enrichment dafür, dass unvollständige Objektangaben durch KI-Unterstützung strukturiert ergänzt und harmonisiert werden. Das Ergebnis sind hochwertigere Exposés, eine bessere Auffindbarkeit im Marktplatz und letztlich eine stärkere Präsentation der Makler-Marke.Strukturierte Daten statt ineffektiver MassenkommunikationEin weiteres Problem, das immowelt technologisch adressiert, ist die Ineffizienz in der Bewerberauswahl. Gerade in städtischen Lagen werden Anbieter bei attraktiven Objekten häufig von unzähligen Anfragen überrannt. Zukünftig erhalten Vermieter und Verkäufer (mit Einwilligung der Suchenden) bereits bei Eingang der Anfrage strukturierte Informationen. Die Technologie bereitet Daten darüber auf, wer der Interessent ist, wie gut das Profil zum Objekt passt und welche Rahmenbedingungen plausibel erscheinen. Die Zeiten zeitraubender Massenkommunikation und langwieriger Mail-Konversationen gehören damit der Vergangenheit an.Sichtbar dort, wo Immobilienentscheidungen beginnenDie Recherche nach Immobilien beginnt zunehmend außerhalb klassischer Portale, etwa bei ChatGPT oder Google AI Overviews. Menschen stellen dort komplexe Fragen wie "Welche Wohnlage passt zu meiner Situation?" oder "Welcher Makler kennt meine Region?". Um Maklern auch künftig die relevanteste Reichweite zu sichern, verankert sich immowelt genau dort, wo diese Immobilienentscheidungen beginnen. Dabei nimmt das Portal drei zentrale Rollen ein: Als "Trusted Source" stellt immowelt aktuelle, strukturierte Immobilieninformationen für diese externen Systeme bereit. Als "Relevant Destination" bietet das Portal bei konkretem Interesse den glaubwürdigen und hilfreichen nächsten Schritt. Perspektivisch werden als "Embedded Helper" ausgewählte Hilfestellungen direkt in diesen externen KI-Produkten verfügbar gemacht.Auf der EXPO REAL in München lädt immowelt Fachbesucher dazu ein, am Stand des Unternehmens (Halle B3, Stand B3.414) exklusive Einblicke in die kommenden KI-Lösungen zu erhalten und sich mit den Produkt- und Vertriebsexperten über die Technologie von morgen auszutauschen.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unserem Pressebereich. (https://www.immowelt.de/ueberuns/presse/pressemitteilungenkontakt/)Über immowelt:Das Immobilienportal immowelt.de ist einer der führenden Online-Marktplätze für Miet- und Kaufimmobilien in Deutschland. Die Plattform bringt seit über 30 Jahren erfolgreich Eigentümer, Immobilienprofis und Suchende zusammen. Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zu digitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wie möglich zu gestalten. immowelt unterstützt mit datengestützten Services die unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einer Immobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dank jahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt so das perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis, Immobilieneigentümer und Käufer.Betrieben wird immowelt.de von der AVIV Germany GmbH, die zur AVIV Group gehört, einem der größten digitalen Immobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Pressekontakt:AVIV Germany GmbHOstendstraße 11390482 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.deOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/6364575