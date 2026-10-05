Vaduz (ots) -Das Büelkappile in Eschen ist kürzlich unter Schutz gestellt und fachgerecht instandgesetzt worden. Damit konnte ein wertvolles bauliches und kulturgeschichtliches Zeugnis der Gemeinde langfristig gesichert werden.Die kleine Kapelle steht am Waldrand oberhalb von Mauren auf Eschner Gemeindegebiet in der Flur Büel. Eine Annahme geht davon aus, dass die Kapelle um 1860 von den Brüdern Hans und Franz Josef Mündle aus Dankbarkeit für die Genesung einer schwer erkrankten Tante erbaut worden sei. Der in Bruchsteinmauerwerk errichtete, kleine Sakralbau liegt unter einem ziegelgedeckten Satteldach. An der Nordostseite erhebt sich ein Kapellenturm unter Zeltdach aus Kupferblech. Das verputzte Kapelleninnere präsentiert sich mit einer seit 1951 konchenförmigen Andachtsnische. In der vergitterten Nische steht eine Marienfigur, die von einem 1948 aus der Maurer Pfarrkirche St. Peter und Paul entfernten Seitenaltar stammen soll.Kleinod zur AndachtAls Ausdruck der über Generationen gewachsenen religiösen und kulturellen Geschichte erinnert sie an die Lebenswelt, den Glauben und die Bautraditionen früherer Zeiten. Sakralbauten wie das Büelkappile sind dabei weit mehr als historische Gebäude: Sie sind identitätsstiftende Orte und wichtige Träger des kollektiven Gedächtnisses. Aus diesem Grunde war es der Eigentümerin Andrea Matt auch im Sinne der eigenen Familientradition wichtig, dieses wertvolle Kulturgut durch die Unterschutzstellung auszuzeichnen. Mit der Unterschutzstellung durch das Amt für Kultur wird die besondere Bedeutung des Büelkappiles formell anerkannt. Sie schafft die Grundlage dafür, dass dieses Kulturgut bei künftigen Veränderungen mit der erforderlichen fachlichen Aufmerksamkeit behandelt und als Teil des kulturellen Erbes der Region erhalten werden kann.Instand gestellt und Unterhalt gesichertDie erfolgte Instandsetzung hatte zum Ziel, die historische Substanz der Kapelle langfristig zu sichern und ihren besonderen Charakter zu bewahren. Der Wert eines historischen Bauwerks liegt nicht allein in seiner äusseren Erscheinung, sondern ebenso in seiner überlieferten Substanz, seiner Geschichte und seiner Bedeutung für den Ort. Das Büelkappile ist ein anschauliches Beispiel dafür, wie die Bewahrung historischer Bauten die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stärkt.Denkmalplakette zur AuszeichnungMit dem Abschluss der Arbeiten und dem Anbringen der Denkmalschutzplakette ist das Büelkappile für die Zukunft gesichert. Die Bürgergenossenschaft Mauren übernimmt künftig den Unterhalt der Kapelle. Damit bleibt das Büelkappile als Zeugnis der regionalen Bau- und Kulturgeschichte erhalten.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39thomas.bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100942752