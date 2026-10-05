Menziken (ots) -Am Standort Menziken AG investierte die Debrunner Metallservice AG in eine neue Querteilanlage. Damit festigt das Unternehmen seine Position als Schweizer Kompetenzzentrum für Aluminiumbleche.Die zur Debrunner Koenig Gruppe gehörende Debrunner Metallservice AG hat an ihrem Standort Menziken AG eine neue Querteilanlage in Betrieb genommen. "Mit dieser Grossinvestition bauen wir unsere Position als Schweizer Kompetenzzentrum für die Aluminiumblechbearbeitung weiter aus", sagt Reto Caprez, Geschäftsleiter und Mitglied der Gruppenleitung Debrunner Koenig.Die Anlage teilt grosse Rollen aus Aluminiumbändern, sogenannte "Coils", quer in einzelne Bleche. Diese kommen beispielsweise im Maschinen- und Anlagenbau, in der Automobilindustrie, der Bauindustrie sowie der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie zum Einsatz.Mit der neuen Querteilanlage waren weitere Investitionen verbunden. "Während die beiden bisherigen Anlagen auf 2.5-Tonnen-Coils ausgerichtet waren, verarbeitet die neue Anlage Coils mit einem Gewicht bis zu 5 Tonnen", sagt Reto Caprez. Dafür waren ein neuer Kran, ein neuer Stapler sowie ein grösseres Coil-Lager erforderlich.Am 24. September 2026 weihte Debrunner Metallservice die Querteilanlage im Rahmen eines Kunden- und Partneranlasses mit Betriebsführung und Unterhaltungsprogramm ein.Unlängst hat die Debrunner Metallservice AG bereits in eine neue Plattensäge, eine neue Bandsäge, eine neue Kreissäge und eine Längsteilanlage investiert. Die Querteilanlage setzt diese Reihe von Investitionen in den Werkplatz Schweiz fort.Film: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=Knb-IWeeLgQ&t=2s)Die Originaldatei wird auf Anfrage zur Verfügung gestellt.Blog: Modernes Querteilen (https://www.metallservice.ch/msm/kunden-referenzen/aktuelles/blog/querteilanlage-menziken.html)Debrunner Metallservice AGDie Debrunner Metallservice AG ist Teil der 1755 gegründeten Debrunner Koenig Gruppe, die am Markt als B2B-Handelspartnerin, -Produzentin und -Dienstleisterin auftritt. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in St. Gallen.Als Metall Service Center beschafft und verarbeitet die Debrunner Metallservice AG für Unternehmen jeder Grösse und Branche Aluminium, Edelstahl rostfrei, Kupfer, Messing und Bronze.Darüber hinaus ist die Debrunner Metallservice AG Kompetenz- und Servicecenter für Stahlspaltbänder und Aluminiumbleche. In der Schweiz ist das Unternehmen an den Standorten Menziken AG und Sennwald SG vertreten.Debrunner Metallservice AG (https://www.metallservice.ch/msm/de/index.html)Pressekontakt:MedienstelleDebrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationRaiffeisenplatz 29000 St. GallenT +41 58 235 01 01M +41 79 918 32 94alutz@dkg.chOriginal-Content von: Debrunner Metallservice AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100063291/100942747