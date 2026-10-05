European DataWarehouse (EDW) hat auf dem TSI-Kongress 2026 in Berlin zum fünften Mal seinen jährlichen "Data Quality Award" verliehen.

In diesem Jahr ging der EDW-Preis Beste Datenqualität Deal des Jahres (2026) an Domivest B.V. für dessen Transaktion Domi 2023-1 B.V. Damit wurde das herausragende Engagement des Unternehmens für eine genaue, vollständige und konsistente Berichterstattung gewürdigt. Die Auszeichnung basiert auf der EDW-eigenen Bewertungsmethodik für Datenqualität, die Transaktionen anhand Tausender Validierungsregeln und Prüfungen bewertet.

Hervorragende Datenqualität ist keine einmalige Leistung. Die Tatsache, dass dieselben Emittenten Jahr für Jahr zu den Spitzenreitern zählen, zeigt, dass überragende Datenqualität das Ergebnis von nachhaltigem Engagement, robusten Prozessen und kontinuierlichen Investitionen ist.

"Den Data Quality Award zum zweiten Mal zu erhalten, bedeutet uns sehr viel. Transparente, genaue Daten auf Kreditebene sind entscheidend für das Vertrauen der Anleger in unsere Transaktionen, und wir sind European DataWarehouse dankbar für die Anerkennung der Arbeit, die unser Treasury-Team jedes Quartal in diesen Bereich investiert", sagte Josja Reek, CFO von Domivest

Domivest wurde 2017 gegründet und ist ein niederländischer Spezialist für Hypothekarkredite, der sich auf die Finanzierung von Wohnimmobilien als Kapitalanlage in den gesamten Niederlanden konzentriert. Die preisgekrönte Transaktion Domi 2023-1 verbriefte ein Portfolio niederländischer Buy-to-Let-Hypothekendarlehen, die von Domivest vergeben wurden, und stellt die sechste Transaktion im RMBS-Programm des Unternehmens dar, das seitdem auf insgesamt zehn Verbriefungen angewachsen ist.

Bei der Verleihung des Preises bemerkte Dr. Christian Thun, CEO von European DataWarehouse: "Das EDW-Auszeichnungsprogramm unterstreicht die Bedeutung hochwertiger Daten und ermöglicht es uns, das herausragende Engagement unserer Emittenten zu würdigen. Ihre sorgfältige Arbeit stellt sicher, dass die Daten für die Risikobewertung, Investitionsentscheidungen und die Forschung vertrauenswürdig und aussagekräftig bleiben."

Das Auszeichnungsprogramm wurde 2022 ins Leben gerufen und erstmals im Rahmen der Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum des EDW in Frankfurt verliehen. Es würdigt außergewöhnliches Engagement und hervorragende Datenqualität bei ABS-Emittenten und -Servicern und unterstreicht die entscheidende Rolle, die eine genaue Berichterstattung bei der Förderung der Transparenz auf den Kapitalmärkten spielt.

Über das European DataWarehouse

Das European DataWarehouse (EDW) ist ein anerkanntes Verwertungsregister, das sowohl von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) als auch von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (FCA) zugelassen ist. Das 2012 gegründete EDW war das erste Register seiner Art in Europa und wurde ins Leben gerufen, um die Transparenz zu verbessern und die Sorgfaltspflicht auf dem Markt für forderungsbesicherte Wertpapiere zu unterstützen.

Das EDW sammelt, validiert und gewährt Zugang zu standardisierten Daten auf Kreditebene sowie zu den dazugehörigen Unterlagen für ABS-Transaktionen und private Ganzkreditportfolios. Als zentrale Datendrehscheibe ermöglicht das EDW Anlegern, Emittenten und Aufsichtsbehörden eine effiziente Analyse und einen Vergleich von Portfolios und fördert so mehr Vertrauen und Effizienz im Verbriefungsökosystem.

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