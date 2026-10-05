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Dow Jones News
05.10.2026 09:39 Uhr
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MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen Börsen - Chipwerte gesucht

DJ MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben stützen Börsen - Chipwerte gesucht

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und Australien hat am Montag dank guter US-Vorgaben verhalten positive Stimmung dominiert. An der Wall Street waren überraschend schwache Arbeitsmarktdaten am Freitag mit Erleichterung aufgenommen worden, denn sie dürften eine baldige Zinserhöhung durch die US-Notenbank weniger wahrscheinlich gemacht haben. Die Fed Fund Futures an der CME preisen eine Zinserhöhung bei der nächsten Fed-Sitzung Ende Oktober nur mehr mit einer Wahrscheinlichkeit von 17 Prozent ein.

Unterstützung kam vom weiter gesunkenen Ölpreis. Einige der großen Mitgliedsstaaten der Opec haben am Sonntag beschlossen, ihre Fördermengen im November unverändert zu lassen. Trotz der Gefahr einer weiteren Eskalation des Iran-Kriegs dürften die Ölexporte aus dem Nahen Osten wieder das Niveau von vor dem Krieg erreicht haben, schätzten Analysten. Die physischen Märkte signalisierten jedoch unverändert ein extrem knappes Angebot. Derweil haben die G7-Staaten beschlossen, 100 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven freizugeben und Exporte nicht zu beschränken. Damit soll der drastische Preisanstieg bei Diesel und anderen Kraftstoffen gedrosselt werden.

Die Börsen in Seoul und Shanghai waren zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen. In Shanghai wird der Handel erst am Donnerstag wieder aufgenommen. Angeführt wurden die Märkte der Region von der Börse in Tokio, wo der Nikkei-225-Index um 2,4 Prozent vorrückte. Der breiter gefasste Topix stieg um 1,4 Prozent. Vor allem Technologiewerte profitierten von der wieder erwachten Risikofreude der Anleger. Advantest verbesserten sich um 4 und Tokyo Electron um 5,2 Prozent. Unter den Einzelwerten in Tokio kletterten Nippon Paint um 3,5 Prozent. Das Unternehmen übernimmt für 1,35 Milliarden US-Dollar das Farbengeschäft der niederländischen Akzo Nobel.

Kaum verändert tendierte der Aktienmarkt in Hongkong (Späthandel). Die Börse im australischen Sydney schloss behauptet.

In Taiwan legten Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) um 3 Prozent zu. Die Titel profitierten von der Aussicht auf eine Zusammenarbeit mit Tesla-Gründer und -CEO Elon Musk bei dessen Halbleiterprojekt Terafab. Der Leitindex Taiex beendete den Handel 2,6 Prozent höher. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.686,40  +0,1    -0,3      08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.238,58  +1,4   +21,7      08:00 
Kospi (Seoul)       7.003,74  +0,5   +66,2      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   23.982,95  +0,0    -6,4      10:00 
Shanghai-Composite     3.842,19  +0,3    -3,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  5.651,00  +0,3   +21,6      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.042,45  +0,1   -30,1      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.634,31  +0,2    -2,7      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Fr, 09:06 % YTD 
EUR/USD           1,1177  -0,7   1,1253     1,1254  -4,8 
EUR/JPY           176,24  -0,8   177,61     177,68  -4,2 
EUR/GBP           0,8460  -0,4   0,8496     0,8520  -2,9 
USD/JPY           157,68  -0,1   157,83     157,86  +0,7 
USD/KRW          1.343,48  +0,1  1.342,53    1.350,84  -6,7 
USD/CNY           6,7045  +0,0   6,7045     6,7045  -4,1 
USD/CNH           6,7116  +0,1   6,7061     6,7046  -3,8 
USD/HKD           7,8465  0,0   7,8466     7,8462  +0,8 
AUD/USD           0,6939  -0,2   0,6953     0,6934  +4,0 
NZD/USD           0,5591  -0,5   0,5619     0,5608  -2,9 
BTC/USD          85.827,82  +0,0 85.815,06    85.931,56  -2,1 
 
ROHOEL           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex           90,09  -1,1   -1,02      91,11 
Brent/ICE          101,55  -0,7   -0,70     102,25 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.149,33  +0,2    6,99    4.142,34 
Silber            61,28  +1,5    0,89      60,39 
Platin           1.720,60  +1,3   22,23    1.698,37 
 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

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October 05, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)

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