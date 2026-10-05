DAX Prognose für Montag, 05.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 25.025 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index gleich das Tagestief. Von hier aus zogen die Notierungen an. Es ging bis zum Mittag über die 25.200 Punkte-Marke. Der kleine Rücksetzer im weiteren Handelsverlauf wurde direkt wieder zurückgekauft. Das Kaufinteresse am Nachmittag hatte allerdings nur einen überschaubaren Charakter. Zum Wochenschluss wurde ein Xetra Tagesgewinn ausgewiesen. Nachbörslich ging es in einer Box seitwärts weiter. Der DAX ging bei 24.274 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Erwartete Tendenz - Tagesrange: Leicht bullischer Grundton mit einer 55 - Wahrscheinlichkeit für das Long-Szenario. Die erwartete Handelsspanne liegt zwischen 25.329/25.404 Punkten auf der Oberseite und 25.150/25.022 Punkten auf der Unterseite.

Entscheidende Key Levels: Long-Trigger: Hält der DAX aktuell die Marke von 25.261 Punkten , liegen die nächsten wichtigen Hürden bei den gleitenden Durchschnitten SMA200 im 1h-Chart (25.377 Pkt.) und SMA50 im 4h-Chart (25.355 Pkt.) . Erst darüber hellt sich das Bild nachhaltig auf. Short-Trigger: Fällt der Index unter 25.261 Punkte , droht ein Rücksetzer Richtung 25.000 - 24.995 Punkte (SMA50 im 1h-Chart liegt bei 25.136 Pkt.).

Anlegerstimmung als Contrarian-Signal: Der CNN Fear - Greed Index liegt mit 31 Punkten im Bereich "Fear" (Angst). Dieses überverkaufte Sentiment erhöht historisch das Potenzial für eine kurzfristige bullische Gegenbewegung (Short Squeeze).

Die DAX Prognose für Montag, den 05.10.2026, zeigt ein vorsichtig optimistisches Bild. Nach einem volatilen Wochenabschluss notiert der DAX aktuell in der Vorbörse bei 25.261 Punkten - rund 236 Punkte über dem vorbörslichen Niveau vom Freitag, aber knapp 13 Punkte unter dem späten Freitag-Schlusskurs.

DAX aktuell: Rückblick auf den Xetra-Handel am Freitag (02.10.2026)

Der deutsche Leitindex startete am Freitagmorgen bei 25.025 Punkten in den Handel. Direkt zu Xetra-Beginn markierte der Index sein Tagestief und zog von dort aus dynamisch bis über die 25.200er-Marke an. Nachmittags flachte das Kaufinteresse etwas ab, reichte jedoch für einen positiven Xetra-Tagesabschluss. Nachbörslich ging der DAX bei 24.274 Punkten in die Wochenendpause.

Per Xetra-Schluss standen 27 Gewinnern insgesamt 13 Verlierer gegenüber.

Top - Flop Aktien im DAX

Gewinner: Infineon (+8,06 - Qiagen (+7,07 - Hochtief (+2,94 %)

Infineon (+8,06 - Qiagen (+7,07 - Hochtief (+2,94 %) Verlierer: Daimler Truck (-1,77 - SAP (-1,47 - BMW (-1,16 %)

Key Performance Daten - Handelsspanne (01.10. vs. 02.10.)

Kennzahl 01.10. (Ist) 02.10. (Erwartet) 02.10. (Ist)* Tageshoch (TH) 25.247 Pkt. 25.188 Pkt. 25.318 Pkt. Tagestief (TT) 24.839 Pkt. 24.877 Pkt. 24.977 Pkt. Xetra-Schluss 24.939 Pkt. - 25.231 Pkt. Tagesschluss (22:00 Uhr) 24.990 Pkt. - 24.274 Pkt. Handelsspanne (Range) 408 Pkt. - 341 Pkt.

* Betrachtungszeitraum: 08:00 - 22:00 Uhr - Datenquelle: xStation 5 Eigenanalyse

DAX Chartcheck: Technische Analyse im 1-Stunden- und 4-Stunden-Chart

1-Stunden-Chart (1h): Neutralisierung geglückt

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Der DAX notierte Freitagmorgen nahe der SMA20 (aktuell bei 25.270 Punkten). Im Handelsverlauf stieg der Index mühelos über die SMA50 (aktuell bei 25.136 Punkten) und festigte sich darüber, was das Stundenchart spürbar entspannte.

Bullisches Szenario: Solange die Bullen den DAX per Stundenschluss über der SMA20 halten, besteht Potenzial für einen Anlauf an die SMA200 (aktuell bei 25.377 Punkten) . Erst ein bestätigter Stundenschluss über dieser Hürde öffnet das Tor für weitere Anlaufziele bei 25.535/25.550 Punkten sowie 25.660/25.675 Punkten .

Solange die Bullen den DAX per Stundenschluss über der SMA20 halten, besteht Potenzial für einen Anlauf an die . Erst ein bestätigter Stundenschluss über dieser Hürde öffnet das Tor für weitere Anlaufziele bei sowie . Bärisches Szenario: Fällt der Index per Stundenschluss unter die SMA20 zurück, droht erneuter Abgabedruck Richtung SMA50. Ein Rutsch unter die SMA50 würde das Chartbild wieder klar eintrüben.

Fällt der Index per Stundenschluss unter die SMA20 zurück, droht erneuter Abgabedruck Richtung SMA50. Ein Rutsch unter die SMA50 würde das Chartbild wieder klar eintrüben. Prognose 1h-Chart: Neutral

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4-Stunden-Chart (4h): SMA50 bleibt die entscheidende Hürde

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 05.10.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

In der vergangenen Handelswoche scheiterte der DAX mehrfach an der SMA50 (aktuell bei 25.355 Punkten) und fiel unter die SMA20 (aktuell bei 25.183 Punkten) zurück. Zwar konnte sich der Index zum Wochenabschluss wieder über die SMA20 schieben, für eine nachhaltige Aufhellung reicht das aber noch nicht.

Aufwärtspotenzial: Erst wenn sich der DAX belastbar über der SMA50 festsetzt, erhellt sich die mittelfristige Lage. In der Folge wäre ein Ausbau der Erholung Richtung SMA200 (aktuell bei 24.762 Punkten) denkbar.

Erst wenn sich der DAX belastbar über der SMA50 festsetzt, erhellt sich die mittelfristige Lage. In der Folge wäre ein Ausbau der Erholung Richtung denkbar. Abwärtsrisiko: Verliert der Index erneut die SMA20 und bricht der Kontakt ab, muss mit der Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden.

Verliert der Index erneut die SMA20 und bricht der Kontakt ab, muss mit der Fortsetzung des übergeordneten Abwärtstrends gerechnet werden. Prognose 4h-Chart: Bärisch - Neutral

Konkrete DAX Trading-Setups - Marken für heute

?? Long-Setup (Bullen)

Können die Bullen den DAX aktuell über der Schwelle von 25.261 Punkten stabilisieren, ergeben sich stufenweise Aufwärtspotenziale:

Erste Anlaufziele: 25.272/74 - 25.291/93 - 25.311/13 - 25.327/29 - 25.345/47 - 25.363/65 - 25.382/84 - 25.404/06 - 25.426/28 - 25.444/46 - 25.463/65 - 25.481/83 - 25.502/04 - 25.522/24 Punkte. Erweiterte Ziele (über 25.524 Pkt.): 25.545/47 - 25.562/64 - 25.583/85 - 25.605/07 - 25.629/31 - 25.648/50 - 25.665/67 - 25.684/86 - 25.703/05 - 25.724/26 - 25.741/43 - 25.758/60 - 25.776/78 - 25.791/93 - 25.813/15 - 25.829/31 - 25.852/54 - 25.871/73 - 25.887/89 - 25.912/14 Punkte.

?? Short-Setup (Bären)

Glingt es nicht, die Marke von 25.261 Punkten zu verteidigen, schwenkt der Fokus auf die Unterseite:

Erste Unterstützungsebenen: 25.251/49 - 25.230/28 - 25.210/08 - 25.187/85 - 25.168/66 - 25.152/50 - 25.134/32 - 25.115/13 - 25.098/96 - 25.080/78 - 25.059/57 - 25.043/41 - 25.024/22 - 25.010/08 - 24.995/93 Punkte. Erweiterte Ziele (unter 24.993 Pkt.): 24.974/72 - 24.955/53 - 24.941/39 - 24.924/22 - 24.908/05 - 24.886/84 - 24.866/64 - 24.849/47 - 24.827/25 - 25.803/01 - 24.780/78 - 24.755/53 - 24.733/31 - 24.714/12 - 24.690/88 - 24.667/65 - 24.648/46 - 24.629/27 - 24.606/04 Punkte.

Wichtige DAX Unterstützungen - Widerstände

(Marken in FETT kennzeichnen relevante Kreuzunterstützungen bzw. -widerstände)

Widerstände: 25.270/87 - 25.355/77/94 - 25.434/51/82 - 25.533/70 - 25.647 - 25.762

25.270/87 - - 25.434/51/82 - 25.533/70 - - 25.762 Unterstützungen: 25.238 - 25.172/36/27 - 25.048 - 24.968/11 - 24.878/01 - 24.762/46 - 24.644 - 24.595/11

Anlegerstimmung: CNN Fear - Greed Index signalisiert "Fear"

Der CNN Fear - Greed Index, welcher die globale Marktstimmung anhand von sieben Teilindikatoren (u. a. S&P 500 Abweichung zum 125-Tage-Durchschnitt, Put/Call-Verhältnis, Handelsvolumina, Junk-Bond-Nachfrage und Marktvolatilität) bemisst, notiert aktuell bei 31 Punkten.

Aktuell: 31 Punkte (Fear - Angst)

31 Punkte (Fear - Angst) Vor 1 Woche: 36 Punkte (Fear - Angst)

36 Punkte (Fear - Angst) Vor 1 Monat: 46 Punkte (Neutral)

46 Punkte (Neutral) Vor 1 Jahr: 54 Punkte (Neutral)

Marktanalysten-Einordnung: Werte unter 30 Punkten signalisieren ein extremes Angstniveau. Da überverkaufte Märkte in solchen Zuständen instabil werden, steigen historisch die Chancen für eine kurzfristige bullische Umkehr (Short Squeeze).

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