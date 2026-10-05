BÖRSE AKTUELL: Der Dollar legt zu, der Ölpreis gibt nach. EUR/USD auf Mehrmonatstief

?? Was heute für deutsche Anleger insbesondere relevant ist

Rüstungs- und Infrastruktursektor im Fokus: Die Zusage von Bundeskanzler Friedrich Merz über ein Militärhilfepaket von 1 Milliarde Euro sowie 350 Millionen Euro für die ukrainische Energieinfrastruktur stärkt Titel aus dem Verteidigungs- und Energiesektor (u.a. Rheinmetall, Hensoldt).

Druck auf den DAX durch Euro-Schwäche - Zinsangst: Der Euro hat im Devisenmarkt nachgegeben und notiert auf tiefen Ständen. Der Euro-Verfall verteuert Rohstoffimporte für die heimische Industrie, stärkt jedoch exportorientierte DAX-Konzerne.

Mittelöstliche Gas-Deals - Energieversorgung: Verhandlungen über den Transit von Flüssiggas (LNG) aus deutschen Terminals in ukrainische Speicher schaffen neue Dynamiken für europäische Energieversorger (z. B. Uniper, RWE).

Zins- - Renditedruck: Die anhaltend hohen Renditen für Staatsanleihen belasten zinssensitive deutsche Branchen wie den Immobilien- und Bausektor, während der Bankensektor von anhaltenden Zinsspannen profitiert.

?? Makroökonomie: Zinsaussichten - globale Signale

Impulse der Bank of Japan: Der Vize-Gouverneur der Bank of Japan, Shinichi Uchida, bezeichnete die Entwicklung von KI-Technologien als signifikanten positiven Nachfrageschock. Er wies jedoch darauf hin, dass steigende Anleiheemissionen von Tech-Unternehmen die langfristigen Renditen nach oben treiben.

Abkühlung im Asien-Pazifik-Raum: Die Dienstleistungssektoren verlangsamen sich. Der japanische Dienstleistungs-PMI sank im September auf 51,3 Punkte, während der australische Index auf 51,9 Punkte nachgab....

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