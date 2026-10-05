Leer (ots) -Skandinavisches Ambiente lebt von hellen Farben, warmen Materialien und klaren Formen. Hier entstehen Räume, die freundlich, offen und zeitlos wirken. Statt wechselnder Trends rücken Funktionalität und eine reduzierte Gestaltung in den Mittelpunkt. Ein Holzfeuer vervollständigt dieses Wohnkonzept - als Wärmequelle und gestalterisches Element.Feuer als Teil der WohnkulturIn dieses Bild fügen sich Kaminöfen von LEDA ideal ein. Der Hersteller aus dem ostfriesischen Leer verbindet norddeutsche Klarheit mit hochwertiger Ofentechnik. Im Mittelpunkt steht Guss: Die Bauteile werden aus flüssigem Eisen in Form gegossen. So entstehen Feuerstätten mit feinen Konturen und eigenständigem Charakter.Besonders deutlich zeigt sich dieser Gestaltungsansatz beim Kaminofen MIKA mit seiner schlanken Form und einer Breite von nur 37 Zentimetern. Seine ausdrucksstarke 3D-Struktur macht sichtbar, welche Formen und Konturen mit Gusseisen möglich sind. Je nach Lichteinfall entsteht ein Wechselspiel aus Licht und Schatten, das die schwarz lackierte Oberfläche lebendig wirken lässt.Wärme, die bleibtSANNA folgt derselben Formensprache und verbindet die charakteristische Gussgestaltung mit rund 470 Kilogramm Speichermasse. Diese nimmt die Hitze des Feuers auf und gibt sie nach dem Erlöschen noch lange als Strahlungswärme an den Aufstellraum ab. Das entlastet die Zentralheizung insbesondere an kühlen Herbst- und Wintertagen. Hinzu kommt die Vielfalt der Oberflächen: Ob klassisch schwarz lackiert, elegant weiß oder stilvoll in Petrolblau emailliert - jede Ausführung setzt unterschiedliche Akzente.Eine klassische Note setzt ARUBA. Durch die nach oben abgerundete Sichtscheibe kommt das Flammenspiel großzügig zur Geltung. Die zusätzliche Seitentür ermöglicht ein bequemes Nachlegen der Holzscheite. Ein besonderes Detail sind die Standfüße, die dem Ofen eine optische Leichtigkeit verleihen. Die Farbauswahl reicht von mattschwarz lackiert bis glänzend emailliert in Weiß und Dunkelgrün. Das Ergebnis: Ein Wohngefühl mit klaren Formen, natürlichen Materialien und einem Feuer, das Wärme und Ruhe ins Zuhause bringt. Alle Modelle und Farben unter www.leda.dePressekontakt:LEDA Werk GmbH & Co. KGFrau Tomke Janssen-ReckGroninger Str. 1026789 LeerTel.: +49 (0)491 60 99 0Fax: +49 (0)491 60 99 290E-Mail: info@www.leda.deWeb: http://www.leda.deOriginal-Content von: LEDA Werk GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102207/6364607