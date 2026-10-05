Giga Storage hat sein Großbatteriespeicherprojekt "Albatross" bei Neuenkirchen in Niedersachsen zur Baureife entwickelt. Die Anlage ist mit 350 Megawatt Leistung und 1,4 Gigawattstunden Speicherkapazität geplant und soll auf einer rund sieben Hektar großen Fläche neben dem 380-Kilovolt-Umspannwerk Merzen entstehen. Der Anschluss soll direkt an das Höchstspannungsnetz von Amprion erfolgen. Mit Abschluss der Entwicklungsphase will Giga Storage nun die endgültige Investitionsentscheidung vorbereiten. Diese ist für das vierte Quartal 2026 vorgesehen. Der Baubeginn soll in der ersten Jahreshälfte 2027 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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