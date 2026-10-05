Tegernsee (ots) -Wer auf der Suche nach besonderen Weihnachtsmärkten ist, wird am Tegernsee schnell fündig. Der Seeadvent in Bad Wiessee, der Rottacher Advent und der Weihnachtliche Schlossmarkt in Tegernsee schaffen mit ihrer Lage direkt am Wasser, kunsthandwerklichen Ständen, regionaler Kulinarik und einem vielfältigen Rahmenprogramm eine stimmungsvolle Kulisse für die Vorweihnachtszeit. Per Pendelschiff oder -bus (Tagesticket: 17,00 Euro) sind die drei Märkte miteinander verbunden.Für viele Menschen beginnt mit dem ersten Adventswochenende die schönste und besinnlichste Zeit des Jahres. Auch in den Orten rund um den Tegernsee soll dieses Weihnachtsflair 2026 wieder Einzug erhalten, wenn Bad Wiessee, Rottach-Egern und Tegernsee wieder an allen vier Adventswochenenden zu einem besonderen Erlebnis einladen. Die stimmungsvollen Märkte direkt am Seeufer werden durch Pendelschiffe verbunden - das Tagesticket kostet 17,00 Euro - und bieten eine zauberhafte Atmosphäre mit regionalem Kunsthandwerk, musikalischen Darbietungen und diversen kulinarischen Spezialitäten. Wer mag, kombiniert den Besuch mit einer Pferdekutschfahrt oder einer winterlichen Hüttenwanderung durch die beeindruckende Voralpenlandschaft.Stimmungsvolle MärkteDer Seeadvent Bad Wiessee entlang der festlich geschmückten Seepromenade lädt in diesem Jahr erneut mit einem abwechslungsreichen Programm zum Verweilen ein. Gleich zu Beginn, am Samstag, 28. November, wird der Garten der Königslinde an der Seepromenade beim erstmals stattfindenden "Silent Zauber" von 18:00 bis 21:00 Uhr zur Tanzfläche. Bei der Silent Party wird über kabellose Kopfhörer gemeinsam zur Musik getanzt - ganz ohne laute Musik aus Lautsprechern. Erwachsene dürfen sich in Bad Wiessee auf kulinarische Köstlichkeiten und handwerkliche Produkte freuen, während am Nikolaustag ein Weihnachtsengel auf Stelzen ab 16:00 Uhr für leuchtende Kinderaugen sorgt. Für musikalische Unterhaltung sorgt am 12. Dezember von 18:00 bis 20:00 Uhr der Sunshine Gospel Chor. Am 13. Dezember dürfen sich die Marktbesucher auf ein besonderes Highlight freuen: Die Kramperl der Inntal Pässe werden zu Besuch kommen und ab Einbruch der Dunkelheit für schaurig-schöne Stimmung sorgen.Auch der Rottacher Advent direkt am Seeufer bietet hochwertige kunsthandwerkliche Geschenke und regionale Köstlichkeiten. Für Kinder gibt's im Pavillon ein weihnachtliches Basteln und Schminken, außerdem wird der Nikolaus zu Besuch sein. Musikalisch wird der Rottacher Advent wieder von Bläsern und Alphornbläsern begleitet. Das Herzogliche Schloss Tegernsee mit der prächtigen Pfarrkirche bietet eine malerische Kulisse für den Weihnachtlichen Schlossmarkt Tegernsee. Wenn festliche Bläsermusik erklingt und die Flammen in den Feuerschalen brennen, es nach Glühwein, Grillspezialitäten und gerösteten Maroni duftet, lässt es sich hier gemütlich flanieren. Zwischen den geschmückten Hütten und dem Seeufer werden die Besucher garantiert weihnachtlich eingestimmt.Markttermine: Der Seeadvent Bad Wiessee, der Weihnachtliche Schlossmarkt Tegernsee und der Rottacher Advent öffnen an den vier Adventswochenenden jeweils samstags und sonntags von 14:00 bis 19:00 Uhr.Pre-Opening: Bereits am Freitag, den 27.11.2026 von 17:00 bis 20:00 Uhr, beginnt der Adventszauber mit einem feierlichen Opening beim Seeadvent Bad Wiessee. Für die musikalische Einstimmung und feierliche Atmosphäre direkt am See sorgen hier die "Sweet Dudes".Mit dem Pendelschiff von Markt zu MarktBesucher fahren an den Adventsmarkttagen bequem mit dem Pendelschiff-Ticket von Markt zu Markt und genießen den Ausblick auf die glanzvoll erleuchtete Kulisse. Das Ticket berechtigt auch zur Fahrt mit den bereitgestellten Pendelbussen. Es kostet 17,00 € und ist ab sofort auf app.tegernsee.com buchbar. Mit den Tagestickets dürfen an diesen Tagen auch die Linienbusse des MVV während der Marktöffnungszeiten kostenlos genutzt werden. Gäste mit der TegernseeCard erhalten 50% Rabatt auf das Pendelschiffticket. Kinder bis 5 Jahre fahren in Begleitung eines Erwachsenen kostenfrei. Kinder und Jugendliche von 6 bis einschließlich 15 Jahren zahlen in Begleitung eines Erwachsenen den halben Preis. Eine komfortable Anreise ist auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln möglich: Die Bayerische Regiobahn (BRB) bringt Sie direkt von München bis zum Bahnhof Tegernsee.Führungen der Tegernseer HeimatführerDie traditionsreiche Stadt Tegernsee stimmt ihre Gäste mühelos auf die Weihnachtszeit ein. Hier vollendete der berühmte bayerische Schriftsteller Ludwig Thoma seine "Heilige Nacht", und Karl Stieler verfasste in bairischer Sprache sein stimmungsvolles "Winteridyll". Das Tegernseer Schloss und die ehemalige Klosterkirche, die historische Rosenstraße und der malerische Lärchenwald sind die Zwischenstopps auf einer unterhaltsamen Führung durch die Stadt - mit viel Geschichte und abwechslungsreichen Geschichten. Freuen Sie sich im Anschluss auf ein wärmendes Getränk und eine süße Kleinigkeit. Termine: An allen Adventssamstagen von 11:00 bis 14:00 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information Tegernsee.Wer lieber auf den Spuren der lokalen Braukultur wandelt, sollte sich die Themenführung "Tegernsee und das Bier" nicht entgehen lassen. Auf einem historischen Spaziergang durch die Stadt erfahren Gäste Anekdoten und Wissenswertes rund um das Tegernseer Bier, mit Abschluss im Bräustüberl. Termine An allen Freitagen im Advent von 14:00 bis 16:00 Uhr, Treffpunkt: Tourist-Information Tegernsee. Tickets für die Führungen der Tegernseer Heimatführer sind bereits jetzt über app.tegernsee.com buchbar.Weitere Infos zum Adventszauber am Tegernsee unter www.tegernsee.com/advent.Pressekontakt:Claudia Machpresseservice@tegernsee.comOriginal-Content von: Tegernseer Tal Tourismus GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128141/40000194