Für die Aktionäre von Innoscripta war es zweifellos der schlimmste Tag in der Börsengeschichte des Unternehmens. Am vergangenen Donnerstag krachte der Kurs der Innoscripta-Aktie um -57% in die Tiefe. Phasenweise verlor das F&E-Softwareunternehmen sogar mehr als -60% seines Wertes. Am Freitag konnte sich der Kurs im hohen einstelligen Prozentbereich erholen. Was war da bloß los und können Anleger hier nun das ultimative Schnäppchen machen? Es droht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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