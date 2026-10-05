UniCredit könnte bei der Commerzbank deutlich früher die Kontrolle übernehmen als bisher erwartet. Laut Medienberichten plant Konzernchef Andrea Orcel bereits für Januar oder Februar einen vollständigen Umbau des Aufsichtsrats. Auch der Posten von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp könnte zur Disposition stehen. Für Aktionäre steigt damit die Wahrscheinlichkeit einer Übernahme - eine zusätzliche Prämie ist jedoch keineswegs garantiert. Orcel plant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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