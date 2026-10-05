Die US-Arzneimittelbehörde verlängert ihre Prüfung des Blutermedikaments Denecimig. Nach dem enttäuschenden Kapitalmarkttag trifft Novo Nordisk damit die nächste schlechte Schlagzeile. Bei genauerem Hinsehen fällt der Rückschlag allerdings weniger dramatisch aus: Die FDA beanstandet weder Wirksamkeit noch Sicherheit des Präparats. Gleichzeitig liefern neue Wegovy-Daten ein deutlich wichtigeres Argument für die langfristige Wachstumsstory. Produktionsmängel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de