Mutares verkauft seine Beteiligungen eigentlich nach erfolgreicher Sanierung - und dann mit einem hohen Multiple auf das investierte Kapital. Die heutige Meldung deutet bei der umsatzstarken Beteiligung Lapeyre auf einen früheren Teil-Verkauf hin. Vielleicht mit der Perspektive mit der Restbeteiligung einen höheren Profit zu erzielen - nach weiteren Verbesserungen. Das Lapeyre noch nicht "fertig" oder "rund" ist findet sich an prominenter Stelle auf der Homepage der Münchener. Unter der Rubrik Beteiligungen findet sich aktuell folgender Satz zu Lapeyre "Lapeyre nutzt seine fundamentalen Stärken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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