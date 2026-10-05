Traunstein (ots) -Die Finanzierung stärkt die Kapitalstruktur von MaxSolar, indem bestehende Finanzierungen auf Holdingebene refinanziert werden, und stellt zusätzliches Kapital für den Ausbau des Portfolios aus Photovoltaik-, Co-Location-BESS- und Standalone-BESS-Projekten in Deutschland bereit.- Die Finanzierung über 155 Millionen Euro durch von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verwaltete Fonds stärkt die bestehende Kapitalstruktur von MaxSolar und stellt neues Wachstumskapital bereit.- Die Finanzierung unterstützt den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an Photovoltaik-, Standalone-BESS- und Co-Location-BESS-Projekten in Deutschland, von denen bereits 465 MW in Betrieb sind.Die MaxSolar GmbH, ein integrierter Entwickler und Betreiber von Infrastruktur für erneuerbare Energien, Energiespeicherung, Wärme und Mobilität mit Hauptsitz in Traunstein, hat erfolgreich eine HoldCo-Fremdfinanzierung in Höhe von 155 Millionen Euro abgeschlossen, die von Fonds bereitgestellt wird, die von Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) verwaltet werden. Die Finanzierung optimiert die bestehende Finanzierungsstruktur der MaxSolar-Holding und stellt zugesagtes Kapital für den Ausbau eines Portfolios von rund 1,3 GW an Photovoltaik- und Batteriespeicherprojekten in Deutschland bereit.Die neue Finanzierung ersetzt die 2023 abgeschlossene HoldCo-Finanzierung, die den Wandel von MaxSolar vom Projektentwickler und EPC-Dienstleister hin zu einem unabhängigen Stromerzeuger (Independent Power Producer, IPP) für erneuerbare Energien in Deutschland unterstützt hat. Neben der Refinanzierung stellt sie flexibles Kapital zur Finanzierung von Projektinvestitionen während der Bauphase sowie für ausgewählte Projektakquisitionen aus der eigenen Entwicklungsplattform von MaxSolar bereit.Das der Finanzierung zugrunde liegende Portfolio umfasst rund 1,3 GW und besteht aus 912 MW Photovoltaikleistung, von denen bereits 440 MW in Betrieb sind, sowie 379 MW an Standalone- und Co-Location-Batteriespeichern, von denen bereits 25 MW Co-Location-Kapazität in Betrieb sind. MaxSolar wird Projekte weiterhin von der Entwicklung über die Realisierung bis in den langfristigen Eigenbestand führen und durch die Kombination von Erzeugung und Speicherung den Wert jedes ans Stromnetz angeschlossenen Megawatts weiter erhöhen.Die Finanzierung wird von Fonds bereitgestellt, die von Copenhagen Infrastructure Partners verwaltet werden. CIP ist ein globaler Fondsmanager und einer der führenden Kapitalgeber für die europäische Energiewende. Die Green-Credit-Strategie von CIP investiert in Projekte im Bereich erneuerbare Energien sowie in Unternehmen, die den Ausbau moderner Energieinfrastruktur vorantreiben in OECD-Märkten. Das Engagement unterstreicht das Vertrauen in die Umsetzungskraft der MaxSolar-Plattform und deren starke Positionierung im deutschen Markt.Akereos Capital agierte als exklusiver Fremdkapitalberater von MaxSolar. Latham and Watkins sowie A&O Shearman fungierten jeweils als Rechtsberater der Kreditnehmer- beziehungsweise Kreditgeberseite. Fichtner Management Consulting, Aurora Energy Research, Deloitte und Latham & Watkins führten die technische, kommerzielle, steuerliche und rechtliche Due Diligence durch.Christoph Strasser, CEO von MaxSolar:"Diese Finanzierung gibt uns die Sicherheit einer langfristig zugesagten Kapitalbasis, um Projekte von der Baureife bis zur Inbetriebnahme zu realisieren. Gleichzeitig vereinfacht die Refinanzierung über einen einzigen Finanzierungspartner eine Struktur, die im Laufe der Zeit zunehmend komplex geworden war. CIP versteht den deutschen Markt und die wirtschaftlichen Vorteile der Kombination von Batteriespeichern mit Photovoltaikprojekten. Das wird mit jedem Projekt, das wir realisieren, wichtiger."Jakob Groot, Partner bei Copenhagen Infrastructure Partners:"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit MaxSolar. Die Kombination aus Entwicklung, Bau und langfristigem Eigentum innerhalb einer integrierten Plattform passt hervorragend zum Investitionsprofil unserer Green-Credit-Strategie. Das Unternehmen hat bereits einen bedeutenden Teil seines Portfolios erfolgreich in Betrieb genommen, und diese Finanzierung ist darauf ausgelegt, die nächste Wachstumsphase zu unterstützen."Über MaxSolar GmbH:Als ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv.www.maxsolar.comÜber Copenhagen Infrastructure PartnersDie 2012 gegründete Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) ist ein globaler Fondsmanager und ein führender Investor im Bereich Energieinfrastruktur. CIP verwaltet derzeit 15 Fonds, genießt das Vertrauen von mehr als 200 der weltweit größten und anspruchsvollsten institutionellen Investoren und hat bislang rund 43 Milliarden Euro Kapital eingeworben CIP ist in mehr als 30 Ländern mit Projekten vertreten und verfügt über ein Netzwerk von mehr als 2.300 Fachkräften weltweit.Über seine Fonds investiert CIP in Energieerzeugung aus Solar- und Windkraft, Energiespeicherung, Übertragungs- und Verteilnetze, fortschrittliche Bioenergie, CO2-arme Kraftstoffe sowie CO2-Abscheidung. Die Finanzierung für MaxSolar wird von Fonds im Rahmen der Green-Credit-Strategie von CIP bereitgestellt, die Fremdkapital für Projekte im Bereich erneuerbare Energien und Unternehmen die den Ausbau moderner Energieinfrastruktur vorantreiben in OECD-Märkten zur Verfügung stellt. Die zweite Fondsgeneration dieser Strategie, der CI Green Credit Fund II, erreichte im März 2026 ein First Closing in Höhe von 1,3 Milliarden Euro bei einem Zielvolumen von 2 Milliarden Euro.https://www.cip.com/Über Nature Infrastructure CapitalNIC ist ein führender Investor entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette und investiert in erneuerbare Energien, dezentrale Energieplattformen, Speicherlösungen, nachhaltige Mobilität, Energiemanagement- und Effizienzlösungen sowie grünen Wasserstoff. NIC verfolgt einen langfristigen Investitionsansatz und geht Partnerschaften mit führenden Unternehmen in seinen Kernsegmenten ein, um nachhaltigen Mehrwert für Stakeholder, Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen zu schaffen.https://www.nicapital.com/Über GreenvoltGreenvolt, an dem KKR beteiligt ist, ist ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien und treibt Nachhaltigkeit, Innovation und die Energiewende voran. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Stromerzeugung aus Restbiomasse, in der Greenvolt zu den führenden Betreibern Europas zählt; Entwicklung von Photovoltaik- und Windenergieprojekten im Utility-Scale-Segment mit einem Gesamtportfolio von 14,1 GW; sowie dezentrale Energieerzeugung. Greenvolt ist in 19 Märkten auf drei Kontinenten vertreten.https://greenvolt.com/Pressekontakt:Anastasia Segovia AstorgaHead of Energy Policy and Corporate CommunicationsTel: +49 (0)151 18938015E-Mail: publicaffairs@maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6364688