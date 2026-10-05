Köln (ots) -Die REWE Group treibt ihre Expansion im stationären Heimtiersegment über ZooRoyal konsequent voran und baut das Netz aus eigenen Fachmärkten sowie Shop-in-Shop-Konzepten in den kommenden Jahren bundesweit gezielt aus. Nach dem erfolgreichen Start der ersten vier Märkte im Hamburger Raum und der jüngsten Neueröffnung in Düsseldorf nimmt der bundesweite Rollout der Fachmärkte nun weiter Fahrt auf: Noch in diesem Jahr setzt ZooRoyal die Expansion mit einem neuen Fachmarkt in Halle fort. Auch die Expansionspläne für 2027 stehen bereits fest: Bielefeld (2 Standorte), Heppenheim, Hildesheim, Leipzig, Mannheim, Osnabrück (alphabetische Reihenfolge). Weitere Standorte befinden sich bereits in Prüfung und zusätzliche Eröffnungen sind vorgesehen.Fotos von der jüngsten Eröffnung eines ZooRoyal-Marktes in Düsseldorf gibt es hier zum Download: ZooRoyal | REWE Presse (https://mediacenter.rewe.de/regionen/west/pressemitteilungen/ZooRoyal).Darüber hinaus ist der Ausbau von Shop-in-Shop-Flächen im Lebensmitteleinzelhandel und Baumarktbereich vorgesehen. Die REWE Group unterstreicht damit die strategische Bedeutung des stationären Fachhandels als zentrales Wachstumsfeld und wichtige Säule für das erfolgreiche Omnichannel-Konzept.Omnichannel-Modell als WachstumstreiberTreiber für diese Expansion ist die gezielte Verknüpfung digitaler und stationärer Vertriebskanäle und ihrer jeweiligen Stärken. Mit ZooRoyal verfolgt die REWE Group eine konsequente Omnichannel-Strategie, die digitale und stationäre Vertriebskanäle gezielt miteinander verbindet. Hierbei ergänzen und stärken sich E-Commerce, die ZooRoyal Shop-in-Shop Konzepte im Lebensmitteleinzelhandel und in den Baumärkten (REWE und toom) sowie die eigenständigen Tierfachmärkte gegenseitig.Das Modell fungiert hierbei als Frequenzbringer und Brücke zwischen dem schnellen alltäglichen Mitnahme-Einkauf und den umfassenderen Angeboten im Fachmarkt sowie im E-Commerce-Shop von ZooRoyal. Auch für Markenpartner schafft das Modell zusätzlich relevante Kontaktpunkte am POS und verbindet stationäre Sichtbarkeit mit der Reichweite des digitalen ZooRoyal Angebots."Wir stärken unser Omnichannel-Modell konsequent und schaffen damit für unsere Partner:innen in der Industrie eine Handelsplattform mit enormer Reichweite und hoher Verlässlichkeit", erklärt Clemens Bauer, Director REWE E-Commerce. "Wir verbinden die Frequenz des Lebensmitteleinzelhandels und der Baumärkte mit der Beratungskompetenz unserer Fachmärkte und der Dynamik des E-Commerce. Wir sind also genau da, wo die Kund*innen sind. Für Herstellermarken bedeutet unsere geplante Expansion echte Investitionssicherheit, maximale Sichtbarkeit am POS und die Chance, gemeinsam mit einer starken Handelsgruppe nachhaltig zu skalieren."ZooRoyal Tierfachmärkte: Modernes Storedesign, Expertenberatung und erlebnisorientierte Services bald auch in Halle und HildesheimDie von selbstständigen REWE-Kaufleuten geführten ZooRoyal-Fachmärkte bieten Tierhalterinnen und Tierhaltern ein Vollsortiment mit über 15.000 Produkten, persönliche Beratung und eine Erlebniswelt für Mensch und Tier rund um die Themen "Gesundheit und Wohlbefinden". Ob Gesundheitswelt, Hundefriseur, Waschstationen oder Tierarztpraxis - die Fachmärkte machen ZooRoyal erlebbar und spielen eine zentrale Rolle beim Aufbau der Marke und ihrer Sichtbarkeit. Das genossenschaftliche Modell der REWE ermöglicht es den Kaufleuten dabei, ihre lokale Marktkenntnis und unternehmerische Verantwortung direkt einzubringen."Mit unserem Fachmarktkonzept haben wir den Tierfachhandel neu gedacht. Wo wir eröffnen, bieten wir innovative Services, moderne Retail-Technologie, ein kundenorientiertes Sortiment und hochspezialisiertes Personal", betont Marcel Bersch, Geschäftsführer von ZooRoyal. "Wir streben keine wahllose Flächendeckung an, sondern wählen Standorte in allen REWE-Regionen sehr gezielt aus. Anders als klassische Fachhandelskonzepte verfügen wir bereits heute über zahlreiche Kontaktpunkte zu unseren Kundinnen und Kunden - über REWE, Penny, toom, unsere Fachmärkte und den Onlineshop. Das gibt uns die Freiheit genau dort zu investieren, wo wir das größte Potenzial sehen. Mit den fest geplanten Standorten in diesem und im nächsten Jahr schalten wir in den nächsten Gang - der erfolgreiche Start in Düsseldorf gibt uns zusätzlich starken Rückenwind für die Expansion."Weiterentwicklung der ZooRoyal Shop-in-Shop-KonzepteParallel zur Expansion der Fachmärkte baut ZooRoyal auch die Shop-in-Shops als bequemes Convenience-Angebot im Alltag weiter aus. Mit dem Ausbau der stationären Präsenz stärkt ZooRoyal neben seiner Vertriebskraft auch die Sichtbarkeit der Marke. Neue Fachmärkte und Shop-in-Shop-Konzepte schaffen zusätzliche Kontaktpunkte und verbinden die ZooRoyal Markenwelt mit den Stärken der jeweiligen Vertriebskanäle.Aktuell betreibt ZooRoyal bereits 89 Shop-in-Shop-Flächen im deutschen Handel - davon 69 im Lebensmitteleinzelhandel sowie 20 in toom Baumärkten.Shop-in-Shop im LebensmitteleinzelhandelIn den REWE-Supermärkten ermöglichen die Shop-in-Shop-Flächen Kundinnen und Kunden, ihren alltäglichen Lebensmitteleinkauf nahtlos mit Fachhandelsartikeln für Heimtiere zu verbinden. Die Flächen bieten ein kuratiertes Bestseller-Sortiment direkt im vertrauten Umfeld des Supermarkts. Das Shop-in-Shop Angebot soll zukünftig im Großteil aller vorhandenen Rewe Center umgesetzt werden.Shop-in-Shop im BaumarktIn den kommenden Jahren ist zudem die schrittweise Integration des weiterentwickelten Shop-in-Shop-Konzepts auf nahezu alle toom-Baumarktstandorte geplant. Auf Verkaufsflächen von bis zu 300 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden dort ein erweitertes Sortiment mit bis zu 5.000 Produkten.Über die REWE GroupDie genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, nahkauf sowie BILLA und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go, REWE express und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über 2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.Über die ZooRoyal Petcare GmbHDie ZooRoyal Petcare GmbH ist ein führender Omnichannel-Fachhändler für Heimtierbedarf mit Sitz in Köln und seit 2014 ein Unternehmen der REWE Group. Gegründet im Jahr 2008 führt ZooRoyal eine vielfältige Produktauswahl von über 10.000 Artikeln online und über 15.000 Artikeln im Fachmarkt in den Bereichen Hund, Katze, Terraristik, Kleintier, Aquaristik, Teich und Vogel. Die Marke ZooRoyal und ihre Eigenmarken sind online und stationär im Lebensmitteleinzelhandel, im Baumarkt und in der Drogerie zu finden - bei REWE, PENNY, toom, BILLA und BIPA. Nach dem Erfolg der vier stationären Pilotmärkte im Raum Hamburg verfolgt ZooRoyal seit 2026 schrittweise den nationalen Rollout weiterer Fachmarkt-Standorte über alle REWE Regionen hinweg. Auch die Shop-in-Shop-Flächen in den toom Baumärkten werden seit 2026 mit einem neuen Konzept ausgeweitet, sodass Tierhalter:innen im Baumarkt künftig noch stärker von einer hohen Fachhandelsqualität profitieren können.Mit einem breiten Sortiment, professioneller Beratung und intelligenten Services schafft ZooRoyal Glücksmomente mit Tier und fördert so ihr Wohlbefinden - individuell und ein Leben lang. Ganz nach dem Motto "Tierglück beginnt hier" legt ZooRoyal großen Wert darauf, Kund:innen und Tierfreund:innen bereichernd, persönlich nah und verantwortungsbewusst bei der Fürsorge für ihr Tier zur Seite zu stehen.Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: REWE Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52007/6364684