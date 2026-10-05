Bremen (ots) -Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis sucht im Auftrag der ARD die besten deutschsprachigen regionalen Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten. Ausgezeichnet werden Produktionen, die besonders nah an den Menschen sind und die Kreativität der Macherinnen und Macher sichtbar machen - jetzt stehen die Nominierten fest.Die Nominierungskommission mit Pune Djalilevand (ARD-Politmagazin Kontraste), Maxi Droste (ARD Mediathek), Verena Egbringhoff (WDR), Robert Hecklau (SR), Hans Helmich (Deutsche Welle), Roman Nuck (MDR), Lothar Schmitz (SWR) und Ute Wellstein (hr) hat aus 172 Einreichungen diese 19 Produktionen ausgewählt:In der Kategorie "Bestes aktuelles Video":- Lackhausen: Ein Ort ohne Internet, Lokalzeit für Duisburg und den Niederrhein, 7.10.2025, WDR Duisburg- S21: Neue Fehler enthüllt - warum niemand der Bahn mehr vertraut!, SWR Aktuell, 26.6.2026, SWR Stuttgart- Schwan-Rettung am Landwehrkanal, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 6.2.2026, rbb PotsdamIn der Kategorie "Beste Leistung vor der Kamera":- Aus S21 wird S31 - Neues Drama um Hauptbahnhof in Stuttgart, SWR Aktuell, 11.6.2026, SWR Stuttgart- LIVE Kränzlin bei Neuruppin - Dorfleben - "Trecker-Maik" & Kultur, DER TAG in Berlin & Brandenburg, 26.2.2026, rbb Potsdam- Live-Schalte zu Geburtsort von Rodel-Olympiasieger Langenhan, MDR Thüringen Journal, 8.2.2026, MDR ErfurtIn der Kategorie "Beste investigative Leistung":- Jung, Kriminell, chancenlos? - Ein Jahr mit einer Jugendgang, Y-Kollektiv, 28.7.2025, Radio Bremen- Prostitution unterm Penthouse - Leben am Straßenstrich, rbb24, 6.5.2026, rbb Berlin- Jung. Rechts. Radikal - Neonazis in der Lausitz, rbb24, 23.7.2026, rbb CottbusIn der Kategorie "Bestes regionales Mediathek-Format":- Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr: Folge 6 Die Abschlussprüfung, 19.12.2025, NDR Kiel- RuhrBeat - Die vergessene Rapstory, 1.11.2025, ARD Kultur, WDR, hr- WELCOME TO FRANKFURT. Neu in der Stadt, 24.4.2026, hr Frankfurt- XATAR - Ein Leben ist nicht genug, 1.5.2026, NDR, SWR, WDR und hrIn der Kategorie "Bestes regionales Social-Video":- sag_mal: Wie viel Trinkgeld ist fair?, 30.9.2025, BR München- Mensch.Bayern: Ali Alhamwi - Pferdeflüsterer auf Boarisch, 21.4.2026, BR Nürnberg- Was geht in SH?: Wohnen für Hilfe und Clubsterben, 4.6.2026, NDR KielIn der Kategorie "Das kreative Storytelling":- Die Künstlerin Julia Quast im Porträt, Nordmagazin, 10.6.2026, NDR Schwerin- DORF DUELL - Wer kocht am besten?, 23.2.2026, SR Saarbrücken- Warum unsere Freiwillige Feuerwehr an ihre Grenzen kommt, Studio16, 4.3.2026, NDR KielDer Publikumspreis "Nah dran"Außerdem vergibt der Bremer Fernseh- und Digitalpreis den Publikumspreis "Nah dran". Interessierte konnten online für ihre Favoriten aus über 20 Produktionen abstimmen. Wer gewonnen hat, wird bei der Preisverleihung bekanntgegeben.Die drei Produktionen mit den meisten Stimmen sind (in alphabetischer Reihenfolge):- Erstes Fußball-WM-Public-Viewing in einer Kirche in Österreich: "Das Wunder von Horn", NÖ heute, 28.6.2026, ORF Niederösterreich Horn- Herzenssache, 14.10.2025, WDR Bielefeld, Duisburg, Köln, Wuppertal, Münster- Ultraläufer Daniel Hernes, Landesschau, 1.12.2025, SWR OffenburgDie PreisverleihungDie Preisverleihung findet am 13. November 2026 in Bremen statt. Durch den Abend führt zum ersten Mal Gudrun Engel, ARD-Korrespondentin in Washington, die auch in der Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises mitwirkt. Ihre journalistische Reise begann dort, wo Geschichten noch ganz nah am Leben sind: in der regionalen Berichterstattung, mit Stationen bei der Zeitung, im Hörfunk und im Fernsehen. Sie stellt die Nominierten vor und spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern.Die Verleihung wird im Livestream auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de und im Smart-TV (HbbTV) ausgestrahlt.Das WerkstattgesprächVor der Gala veranstaltet Radio Bremen gemeinsam mit der ARD-ZDF-Medienakademie von 15 bis 17 Uhr das Werkstattgespräch im Konferenzzentrum. Thema ist "Mensch, Maschine, Marktplatz - Wie regionaler Publikumsdialog im KI-Zeitalter gelingen kann". Frank van Bebber vom hr stellt das Projekt "Hessenschau im Zug" vor. Für den SWR berichtet Beate Höbermann über die Erfahrungen mit Pop-Up-Studios in Fußgängerzonen. Und Nora Köhler und Bastian Kießling erläutern, wie NDR fragt funktioniert. Moderiert wird das Werkstattgespräch von Prof. Dr. Andreas Elter von der ARD.ZDF medienakademie. Der Eintritt ist frei.Die JuryWer die Auszeichnungen erhält, entscheidet die Jury des Bremer Fernseh- und Digitalpreises mit- Hans Helmich (Jury-Vorsitzender), Medientrainer und Redakteur im Programm Management der Deutschen Welle- Gudrun Engel (Moderatorin der Gala), ARD-Korrespondentin in Washington- Clare Devlin, Podcasterin und Unternehmerin- Andreas Jölli, langjähriger Deutschland-Korrespondent des ORF- Inga Mathwig, Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP und STRG_F- Christian Mößner, BR, Geschäftsführung ARD Federführung Musik und Netzwerk Kultur- Anja Weckmann, Leiterin SWR Studio TrierDer WettbewerbDer Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Weitere Informationen auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.deFotos können bei ARD Foto (http://www.ardfoto.de/) abgerufen werden.Pressekontakt:Pressestelle@ard.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6364682