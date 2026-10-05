KIONs Q3-Preclose zeigt eine anhaltende Erholung, die jedoch langsamer verläuft als von uns modelliert. Das bereinigte EBIT dürfte in Q3 um ca. 10% yoy auf ca. EUR 209 Mio. steigen (Marge ca. 7,4% / mwb-Schätzung). Der Nettogewinn fällt bei einer Steuerquote von ca. 36% jedoch um 20% bis 25%, sodass das berichtete EPS am 29. Oktober schwach ausfallen könnte. ITS bleibt der Belastungsfaktor, da Volumen und Mix die Margen bremsen. Die Kosteninflation könnte sich zudem ins Jahr 2027 verlagern. IAS liefert ein Umsatzwachstum im mittleren Zehnerprozentbereich, der Auftragseingang hat jedoch ein Plateau erreicht. Entsprechend reduzieren wir unser Kursziel von EUR 55,00 auf EUR 51,00 und bestätigen unser BUY-Rating. Die Aktie notiert 65% unter ihrem Hoch aus dem Jahr 2021 und 6% unter dem Corona-Tief. Bei einem EV/EBITDA 2027E von 6x, einem KGV 2027E von 8x und einer FCF-Rendite von ca. 13% spiegelt die Bewertung die operative Entwicklung nicht wider. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag
© 2026 mwb research