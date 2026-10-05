Wien (www.anleihencheck.de) - Die HVPI-Inflation im Euroraum beschleunigte sich im September auf 3,8% gegenüber dem Vorjahr, nach 3,2% im August, während die Kerninflation nur geringfügig von 2,4% auf 2,5% anstieg, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Beide Werte hätten weitgehend den Erwartungen der Analysten der RBI entsprochen. Der neuerliche Anstieg der Gesamtinflation sei in erster Linie auf die Energiepreise zurückzuführen gewesen. Dies sei nicht nur eine Folge der anhaltend angespannten Märkte für raffinierte Erdölprodukte gewesen, sondern habe auch höhere regulierte Energiepreise für private Haushalte widergespiegelt, insbesondere für Gas und Strom. Sofern die Beeinträchtigungen der Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormus nicht nachlassen würden, dürften die Kraftstoffpreise im Vergleich zu den allein durch den Brent-Rohölpreis implizierten Niveaus erhöht bleiben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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