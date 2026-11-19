Zum Wochenausklang zeigt sich, wie konsumfreudig die Verbraucher sind - und was Christine Lagarde in Frankfurt zu sagen hat.Zum Ende der Woche steht Frankfurt im Mittelpunkt: Auf dem European Banking Congress spricht EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Anleger dürften genau auf Signale zur Geldpolitik achten. Daneben zeigen Daten zum Verbrauchervertrauen aus Großbritannien, der Eurozone und den USA, wie es um die Kauflaune steht, ergänzt um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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