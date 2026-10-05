Köln (ots) -
Am Mittwoch trifft sich der VAA mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie zu Tarifgesprächen.
Die Interessenvertretung der Fach- und Führungskräfte in Chemie und Pharma VAA und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) treffen sich zu Tarifverhandlungen in Köln. Am 7. Oktober 2026 wird über die Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr (https://www.vaa.de/themen/tarifpolitik) der Fach- und Führungskräfte mit einer naturwissenschaftlichen oder technischen Hochschulbildung in der Chemie- und Pharmaindustrie verhandelt.
VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow sieht eine gute Zeit, um einen fairen Abschluss zu erreichen: "Wir sehen, dass sich das Geschäftsklima in der Chemie- und Pharmaindustrie aufhellt. Nach unserem Einsatz für die Branche im vergangenen Jahr erwarten wir in diesem Jahr als Ergebnis einen fairen Abschluss für Arbeitgeber und Arbeitnehmer."
Der Industriestandort Deutschland müsse attraktiv gestaltet sein, um Fach- und Führungskräfte vor Ort zu halten. "Zur Attraktivität gehören eine angemessene, faire Vergütung sowie die Anerkennung der Verantwortung für Innovation", betont Gilow.
Pressekontakt:
Patrick Herrmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.
Original-Content von: VAA - Fach- und Führungskräfte Chemie, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134575/6364756
Am Mittwoch trifft sich der VAA mit dem Bundesarbeitgeberverband Chemie zu Tarifgesprächen.
Die Interessenvertretung der Fach- und Führungskräfte in Chemie und Pharma VAA und der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) treffen sich zu Tarifverhandlungen in Köln. Am 7. Oktober 2026 wird über die Mindestjahresbezüge im zweiten Beschäftigungsjahr (https://www.vaa.de/themen/tarifpolitik) der Fach- und Führungskräfte mit einer naturwissenschaftlichen oder technischen Hochschulbildung in der Chemie- und Pharmaindustrie verhandelt.
VAA-Hauptgeschäftsführer Stephan Gilow sieht eine gute Zeit, um einen fairen Abschluss zu erreichen: "Wir sehen, dass sich das Geschäftsklima in der Chemie- und Pharmaindustrie aufhellt. Nach unserem Einsatz für die Branche im vergangenen Jahr erwarten wir in diesem Jahr als Ergebnis einen fairen Abschluss für Arbeitgeber und Arbeitnehmer."
Der Industriestandort Deutschland müsse attraktiv gestaltet sein, um Fach- und Führungskräfte vor Ort zu halten. "Zur Attraktivität gehören eine angemessene, faire Vergütung sowie die Anerkennung der Verantwortung für Innovation", betont Gilow.
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Patrick Herrmann, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mitarbeiter der Geschäftsführung, Telefon: +49 221 160010, E-Mail: patrick.herrmann@vaa.de, www.vaa.de.
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