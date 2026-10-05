DAX: Primärer Erholungschance nach Zinsturbulenzen | Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick

Der deutsche Aktienmarkt blickt auf eine schwankungsintensive Handelswoche zurück, wie Finanzexperte Jens Chrzanowski in der aktuellen Analyse zeigt. Nachdem der Index zu Wochenbeginn noch um die Marke von 25.476 Punkten notierte, drückte eine ausgeprägte Schwächephase den Leitindex bis zum Donnerstagmorgen auf ein Tief bei 24.839 Punkten deutlich unter die psychologische 25.000er-Marke. Am Freitag folgte jedoch eine dynamische Erholungsbewegung, die den DAX mit einem Wochenschlusskurs von 25.274 Punkten aus dem Handel gehen ließ. Über die Gesamtwoche ergab sich damit ein Verlust von 304 Punkten.

Gleichzeitig liefert das fundamentale Marktradar gemischte Signale für DAX Aktuell: Während sich das Geschäftsklima in der Eurozone im September überraschend auf 97,9 Punkte verschlechterte und die deutsche Inflation auf 3,3 - stieg, zeigte sich der US-Arbeitsmarkt im September mit nur 29.000 neu geschaffenen Stellen spürbar abgekühlt. Im Folgenden analysieren wir das technische Setup und die Schlüsselzonen für die neue Handelswoche.

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