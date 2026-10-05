Steuerermittler durchsuchten Anfang Oktober zwei Standorte des Softwareanbieters aus Tutzing, das Papier verlor zeitweise mehr als 60 Prozent. Jetzt folgt eine deutliche Gegenbewegung: Rund 7 Prozent Plus stehen am Montagvormittag zu Buche, begleitet von Volatilitätsunterbrechungen. Anleger bleiben trotz beruhigender Signale des Managements nervös.Nach dem Kurssturz der vergangenen Woche hat die innoscripta-Aktie zum Wochenstart kräftig Boden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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