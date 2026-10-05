Unterföhring (ots) -"Gibt es eigentlich auch irgendwas, was ich gut mache, oder ist alles scheiße?" fühlt sich Jimi zu Beginn der 3. Folge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" (zu sehen ab dem 6. Oktober auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One und zeitgleich auf RTL+) von Yeliz ungerecht behandelt. Dabei gibt er sich seiner Meinung nach redlich Mühe, weiß aber trotzdem: "Den Erwartungen als Papa komme ich nicht so hinterher, wie ich es eigentlich möchte...". Egal, was Jimi anfasst: Yeliz hat ständig Gründe für Kritik. Schießt sie damit manchmal übers Ziel hinaus?Dass Jimi nach Yeliz' Meinung viel zu wenig Zeit mit ihr und der gemeinsamen Tochter verbringt, weckt in ihr schlechte Erinnerungen aus der eigenen Vergangenheit: "Ich hatte das Gefühl immer bei meinem Vater". War ihr Vater Savas ähnlich wie Jimi mutmaßlich zu wenig bereit, sich um seine Töchter zu kümmern? Ihre Mutter Andrea ist sich sicher: Jimi ist anders als Yeliz' Vater. Er ist mit der aktuellen Situation einfach nur überfordert und verhält sich selbst manchmal unsicher wie ein Kind.Kurze Zeit später sagt sich Savas für einen Besuch an, um bei den Gartenarbeiten am neuen Haus von Yeliz mitzuhelfen. Besonders bei Mutter Andrea kommen bei den Gedanken an die Vergangenheit und die Beziehung zu dem ehemaligen türkischen Fußballprofi schlechte Vibes auf: "Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich ihn damals so über alles geliebt habe." Während Savas in Istanbul auf Tore-Jagd ging, fristete sie in der türkischen Provinz ein einsames Dasein. Bei einem Blick in ihre Tagebücher von damals wird schnell klar: Andrea wurde das Opfer von Misshandlungen, Betrug und Respektlosigkeit in einer gefährlich toxischen Beziehung! Gefühle, die sie bis heute verfolgen und die sie mit ihren eigenen Töchtern teilen möchte. "Ich habe mir damals den Frust von der Seele geschrieben", beschreibt sie ihre damalige ausweglose Situation und ist den Tränen nahe. "Ich habe meiner Mutter immer die Schuld gegeben, dass ich keinen Vater habe", gesteht Yeliz und bereut ihre Fehleinschätzung aus der Vergangenheit. Andrea fasst zusammen: "Savas war der perfekte Mann für zwei tolle Töchter - für alles andere nicht!"Ein perfekter Mann für seine tolle Tochter wäre Jimi auch gern und möchte vor Yeliz eine bessere Figur abgeben. Endlich kann auch er bei den Renovierungsarbeiten im Haus mit anpacken und nimmt seinen Kumpel Flo mit, der sich im Alltag um Jimis neue Musikveröffentlichungen kümmert. Flo gibt zu Protokoll, dass er durchaus eine positive menschliche Entwicklung bei Jimi festgestellt hat: "Erstmal nachdenken, bevor man was tut und für wen man was tut - vor allem über das, was er hier hat." Doch schon kurze Zeit später erreicht Jimi eine neue Hiobsbotschaft: Es kursieren Schlagzeilen, wonach er im österreichischen Graz nach einer Party schon wieder im großen Stil die Zeche geprellt haben soll! Jimi bestreitet das vehement, aber Yeliz ist unsicher: "Irgendwas ist immer. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich glauben kann." Doch der Arm des Gesetzes ist lang, so dass auch Yeliz Post vom Gericht bekommt, um eine Zeugenaussage zu Jimi zu machen. Immer wieder scheint Jimi Probleme rund um seine Schulden zu bekommen, sogar bei Yeliz steht er mit mehreren zehntausend Euro in der Kreide. Schon ist die Angst wieder da: Droht Jimi wieder ein ähnlicher juristischer Alptraum wie letztes Jahr?- Trailer finden Sie hier- Weitere Infos zur Serie finden Sie hier- Fotos sind hier (https://app.mediasilo.com/review/6ab0e175dc63a827fe9f071e) verfügbarB28 Produktion produziert die sechstteilige zweite Staffel der non-fiktionalen Sky Original Serie im Auftrag von Sky Deutschland, die Bernd Schumacher gemeinsam mit Filiz Rose entwickelt hat und als Creative Director betreut. Produzent ist Manuel Menges, inhaltlich verantwortlich zeichnet Olga Weyrich als Headautorin und Regisseurin, Executive Producer seitens Sky ist Alexander Friedrich.Ausstrahlungstermine:Die zweite Staffel der Sky Original Reality-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" startet am 22. September auf Sky und WOW, sowie linear auf Sky One mit jeweils einer der sechs neuen Episoden wöchentlich. Alle Episoden starten zeitgleich auf RTL+.Pressekontakt:betreuende PR-Agentur:FOOLPROOFED GmbHMarkus HermjohannesT: +49 178 251 532 8markus@foolproofed.deSky-Pressekontakt:Selina RastetterSenior Manager, Content PRSelina.Rastetter@rtl.deBilder:Pressebilder SkyBilder.Presse@sky.dehttps://picturemedia.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6364791