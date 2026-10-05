DJ PTA-AFR: B+S Banksysteme AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
B+S Banksysteme AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
München (pta000/05.10.2026/11:02 UTC+2) - B+S Banksysteme AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Konzern-Halbjahresbericht 2026/27 Berichtszeitraum: 01.07.2026 - 31.12.2026 Internet-Veröffentlichung: https://bs-ag.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 15.02.2027
Bericht: Konzernabschluss 2026/27 Berichtszeitraum: 01.07.2026 - 30.06.2027 Internet-Veröffentlichung: https://bs-ag.com/investor-relations/finanzberichte/ Veröffentlichungsdatum: 30.09.2027
(Ende)
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Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX
[ source: https://www.pressetext.com/news/1791190920199 ]
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(END) Dow Jones Newswires
October 05, 2026 05:02 ET (09:02 GMT)