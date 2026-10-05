DJ Deutscher Automarkt mit einstelligem Wachstumsraten im September

DOW JONES--Der deutsche Automarkt hat im September leicht zugelegt. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mitteilte, wurden im September 256.774 Pkw neu zugelassen, 9,0 Prozent mehr als im September 2025. In den ersten neun Monaten stiegen die Neuzulassungen um 5,3 Prozent auf 2,222 Millionen Fahrzeuge.

Auf Elektro-Pkw (BEV) entfiel im September mit 88.599 Fahrzeugen und 34,5 Prozent Anteil mehr als ein Drittel der Neuzulassungen. Auf Pkw mit hybridem Antrieb entfielen 98.871 Pkw, ihr Anteil betrug 38,5 Prozent. 44.632 Pkw waren mit Benzinantrieb ausgestattet, 29,2 Prozent weniger als im Vorjahr, ihr Anteil betrug 17,4 Prozent. Mit 23.058 zugelassenen Diesel-Neuwagen lag das Ergebnis bei dieser Antriebsart um 20,1 Prozent unterhalb des Vergleichswertes. Der Dieselanteil betrug 9,0 Prozent. Es kamen 1.602 flüssiggasbetriebene Pkw zur Neuzulassung (plus 79,8 Prozent, Anteil 0,6 Prozent).

Tesla legte mit mehr als 4.000 Neuzulassungen im September mit +268,7 Prozent am deutlichsten zu, ihr Anteil betrug 4,9 Prozent, gefolgt von BYD (+85,6 Prozent/2,4 Prozent Anteil).

Bei den deutschen Marken erreichte Smart im September mit +138,0 Prozent die stärkste Zulassungssteigerung. Mini legte um 34,1 Prozent zu, Mercedes um 6,2 Prozent, Audi um 4,0 Prozent. Unterhalb des Vorjahresniveaus lagen Porsche mit minus 18,8 Prozent, VW mit minus 6,1 Prozent und BMW mit minus 2,4 Prozent.

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October 05, 2026 05:20 ET (09:20 GMT)

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