DJ EZB-Chefvolkswirt Lane sieht bei Inflation keine Wiederholung von 2022

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Iran-Krieg hat nach Aussage von Philip Lane, Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), bisher zu keinem signifikant höheren Inflationsdruck außerhalb des Energiesektors geführt. "Nach sechs Monaten sehen wir keinen signifikanten Anstieg der Nicht-Energie-Inflation", sagte er bei einer EZB-Konferenz in Frankfurt. Auch gebe es bisher keinen Aufwärtstrend bei der mittelfristigen Inflation. Lane verwies darauf, dass die Inflationsrate ohne Energie im September bei 2,3 Prozent gelegen habe, im Vorjahresmonat seien es 2,1 Prozent gewesen. Der Wert des vergangenen Monats beinhalte eine Energiepreisinflation von 18,8 Prozent, vor einem Jahre habe sie bei minus 1,1 Prozent gelegen.

"Das ist nicht das Ende der Geschichte, wir rechnen damit, dass noch mehr kommen wird", räumte Lane ein. Zugleich bestand er aber darauf, dass derzeit nicht die gleichen Rahmenbedingungen wie 2022 vorlägen. "Die Natur des Inflationsprozesses ist nicht die gleiche wie 2022", sagte er.

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October 05, 2026 05:21 ET (09:21 GMT)

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