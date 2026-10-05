Anzeige
Mehr »
Montag, 05.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
US-Compliance: Kobalt-Ziele in zwei Ozeanen im Fokus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
05.10.2026 12:03 Uhr
157 Leser
Artikel bewerten:
(0)

POS-Transaction in Own Shares -4-

DJ POS-Transaction in Own Shares 

Funding Circle Holdings plc (FCH) 
POS-Transaction in Own Shares 
05-Oct-2026 / 10:31 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
LEI: 2138003EK6UAINBBUS19 

5 October 2026 

Funding Circle Holdings plc 
Transaction in own shares 
 
The Company has purchased the following number of Ordinary Shares on the London Stock Exchange from Deutsche Bank AG 
("DB") as part of its buy-back announced on 21 September 2026 in the period 28 September 2026 to 2 October 2026: 

Aggregate information: 
 
Date      Venue 
 
             Aggregated   Volume-weighted average price   Lowest price per   Highest price per 
              volume     (pence per share)         share (p)       share (p) 

28 September  LSE    85,000     183.9041p             182.40p        185.80p 
2026 
 
 
29 September  LSE    85,000     185.1541p             183.00p        186.60p 
2026 
 
 
30 September  LSE    85,000     187.2516p             184.80p        188.40p 
2026 
 
 
1 October 2026 LSE    85,000     184.4059p             182.00p        186.80p 
 
2 October 2026 LSE    85,000     183.8015p             182.20p        185.20p

The Company intends to hold the purchased Ordinary Shares in treasury. Following the purchase of these shares, the Company holds 10,675,648 of its Ordinary Shares in treasury and has 294,065,928 Ordinary Shares in issue (excluding treasury shares), the total issued share capital is 304,741,576 (including treasury shares).

The figure of 294,065,928 Ordinary Shares represents the total voting rights in the Company and may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they can determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, the table below contains detailed information of the individual trades made by DB as part of the Share Buyback Programme.

Individual information: 

Date      Volume    Price (GBp)   Transaction Time   Transaction reference number  Exchange venue 
 
28/09/2026   2278     183.80       08:28:30       00082973175TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2100     183.80       08:28:31       00082973176TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1997     185.00       09:03:04       00082975322TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2349     185.40       09:10:32       00082975802TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   99      185.80       09:11:58       00082975847TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   200     185.80       09:11:58       00082975848TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2325     185.60       09:12:12       00082975863TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   488     185.40       09:42:13       00082977809TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1445     185.40       09:42:13       00082977810TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2172     184.00       10:03:55       00082978767TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   337     183.20       10:12:44       00082979361TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1910     183.20       10:16:28       00082979673TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   95      183.00       10:21:12       00082979987TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2196     183.00       10:31:46       00082980617TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2348     183.60       10:42:14       00082980902TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   183     183.20       10:51:58       00082981256TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2306     183.80       10:59:34       00082981530TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1916     183.80       11:14:00       00082982153TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2014     184.00       11:39:26       00082982739TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2053     183.80       12:14:44       00082984150TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   234     183.20       12:28:20       00082984453TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   410     183.40       12:46:45       00082984714TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   587     183.40       12:55:33       00082984895TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   3201     183.40       13:00:48       00082985010TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2044     183.60       13:13:18       00082985346TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   545     183.60       13:13:18       00082985347TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1795     183.60       13:13:18       00082985348TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2126     183.60       13:38:58       00082986518TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2011     183.60       13:38:58       00082986519TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2244     183.40       14:02:12       00082987132TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   6      182.80       14:19:39       00082987738TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1957     182.80       14:19:40       00082987745TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2036     182.40       14:31:10       00082988290TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2033     182.80       14:47:17       00082989251TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2231     182.80       14:47:17       00082989252TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2211     183.00       14:51:40       00082989879TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   98      182.60       14:54:18       00082990182TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   539     182.60       14:54:18       00082990183TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   96      182.60       14:54:27       00082990204TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   600     183.60       15:06:24       00082991003TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2100     183.80       15:06:24       00082991004TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1500     183.80       15:06:24       00082991005TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2025     184.80       15:12:08       00082991549TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   50      185.00       15:14:31       00082991861TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   170     185.00       15:14:31       00082991862TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   601     185.00       15:14:31       00082991863TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   65      185.00       15:17:08       00082992060TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2100     185.00       15:17:08       00082992061TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   43      185.00       15:28:56       00082993559TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1757     184.60       15:28:56       00082993560TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   61      185.00       15:28:56       00082993561TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   500     185.00       15:28:56       00082993562TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2371     185.00       15:28:56       00082993563TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   77      183.80       15:43:56       00082994618TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1995     183.80       15:43:56       00082994619TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   519     184.00       15:43:56       00082994620TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   32      184.20       15:43:56       00082994621TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   64      184.20       15:43:56       00082994622TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   281     183.80       15:54:57       00082995710TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1913     183.80       15:54:59       00082995713TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   272     184.20       16:01:57       00082996321TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1832     184.20       16:01:57       00082996322TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2133     184.20       16:01:57       00082996323TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   16      184.20       16:04:57       00082996707TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   276     184.20       16:04:57       00082996708TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   2058     184.20       16:04:57       00082996709TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -2- 

28/09/2026   127     184.20       16:12:43       00082997397TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   54      184.20       16:12:43       00082997398TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   28      184.20       16:12:43       00082997399TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   10      184.20       16:12:43       00082997400TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   12      184.20       16:12:43       00082997401TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   483     184.20       16:12:43       00082997402TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   28      184.20       16:12:43       00082997403TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   127     184.20       16:12:43       00082997404TRLO0        XLON 
 
28/09/2026   1505     184.00       16:12:43       00082997405TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2153     183.80       08:13:32       00083000767TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2240     183.80       08:19:31       00083001040TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2190     184.40       08:35:29       00083001925TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1999     184.60       08:43:48       00083002198TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   607     183.80       08:48:36       00083002423TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   857     183.80       08:51:51       00083002618TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   615     183.80       08:51:51       00083002617TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   227     183.00       09:19:57       00083003559TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1375     183.20       09:25:25       00083003802TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   592     183.20       09:25:25       00083003801TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   195     183.00       09:25:48       00083003826TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   140     183.40       09:34:10       00083004193TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   613     183.40       09:40:09       00083004460TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   612     183.40       09:46:08       00083004772TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   612     183.40       09:52:06       00083005088TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   612     183.80       10:06:48       00083005824TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   612     183.80       10:10:56       00083005952TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   614     183.80       10:22:22       00083006533TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   309     183.80       10:26:30       00083006695TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   94      185.20       10:44:50       00083007333TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   333     185.20       10:44:50       00083007332TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2176     185.20       10:46:40       00083007451TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2056     185.80       11:11:10       00083008705TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1978     185.40       11:22:32       00083009088TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   22      185.80       11:48:00       00083009955TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1867     185.80       11:48:00       00083009954TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1536     185.80       11:48:00       00083009953TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   542     185.80       11:48:00       00083009952TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   394     186.20       12:02:32       00083010497TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   581     186.20       12:02:32       00083010496TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   106     186.40       12:02:32       00083010500TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1778     186.40       12:02:32       00083010499TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   53      186.40       12:02:32       00083010498TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   164     186.40       12:04:36       00083010585TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   201     186.60       12:05:54       00083010615TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   456     186.60       12:05:54       00083010614TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1543     186.60       12:05:54       00083010613TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   63      186.00       12:19:04       00083011867TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1890     186.00       12:19:04       00083011866TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   440     185.60       12:19:12       00083011875TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   225     186.00       12:20:53       00083011940TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   146     186.00       12:20:53       00083011939TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   464     186.00       12:20:53       00083011938TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   513     185.60       12:38:56       00083013519TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   591     186.00       12:44:46       00083013826TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   160     186.20       12:47:56       00083014008TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   121     186.20       12:48:04       00083014017TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   272     186.20       12:48:04       00083014016TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   134     186.20       12:48:04       00083014015TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   84      186.20       12:48:50       00083014062TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   108     186.20       12:49:00       00083014076TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2668     186.00       12:57:01       00083014481TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2001     185.80       12:57:19       00083014485TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   5      185.40       13:25:42       00083015736TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   207     185.40       13:27:59       00083015939TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   691     185.40       13:27:59       00083015938TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   114     184.80       13:30:23       00083016004TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   612     184.80       13:36:50       00083016241TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1462     184.80       13:38:00       00083016261TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2256     185.60       13:53:05       00083016723TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2343     185.20       14:01:09       00083017236TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2927     186.00       14:26:17       00083018614TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2122     186.40       14:30:53       00083019206TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   985     186.00       14:34:37       00083019698TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1233     186.00       14:34:37       00083019699TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   739     185.60       14:38:22       00083020084TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   447     185.60       14:38:22       00083020083TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2079     185.20       14:49:05       00083020970TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   100     185.60       15:03:26       00083021907TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   50      185.60       15:03:26       00083021906TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1223     185.60       15:04:26       00083021979TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   81      185.60       15:04:26       00083021978TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2310     185.60       15:11:35       00083022430TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   405     185.40       15:17:16       00083023249TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   510     185.60       15:21:41       00083023530TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1013     185.60       15:22:05       00083023545TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   453     185.60       15:22:05       00083023544TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   312     185.60       15:24:05       00083023654TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1672     185.60       15:24:05       00083023655TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2151     185.20       15:30:02       00083023907TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2292     185.20       15:45:10       00083025080TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -3- 

29/09/2026   2318     185.20       15:47:10       00083025225TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   143     185.20       15:51:42       00083025606TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1344     185.20       15:51:42       00083025605TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   465     185.20       15:51:42       00083025604TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   2224     184.40       15:57:39       00083025939TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1991     184.00       16:04:46       00083026451TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   21      183.40       16:09:56       00083026784TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   148     183.40       16:10:14       00083026812TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   551     183.40       16:12:05       00083026921TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   462     183.40       16:12:05       00083026920TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   262     183.60       16:12:11       00083026925TRLO0        XLON 
 
29/09/2026   1343     183.60       16:17:21       00083027332TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   64      184.80       08:39:30       00083031532TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   820     185.60       08:39:30       00083031536TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   500     185.60       08:39:30       00083031534TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   411     185.60       08:39:30       00083031535TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   69      185.60       08:39:30       00083031533TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1485     185.40       08:39:30       00083031539TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   835     185.40       08:39:30       00083031538TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   69      185.40       08:39:30       00083031537TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2353     185.00       08:42:02       00083031674TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2307     187.00       09:01:32       00083032719TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2233     186.80       09:02:12       00083032742TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   459     186.20       09:03:42       00083032795TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1488     186.20       09:06:42       00083032921TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2301     187.60       09:23:35       00083033573TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1987     187.40       09:28:17       00083033833TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1202     187.60       10:22:25       00083037636TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   683     187.60       10:22:25       00083037635TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   461     187.60       10:22:25       00083037637TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1275     187.40       10:23:51       00083037721TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   488     187.40       10:24:35       00083037868TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   117     187.40       10:24:35       00083037869TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   115     187.40       10:25:05       00083037882TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   496     187.40       10:25:25       00083037903TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   105     187.40       10:25:25       00083037902TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   308     187.40       10:25:32       00083037917TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1930     187.00       10:39:37       00083038538TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   426     186.20       11:27:19       00083039935TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   447     186.80       11:56:56       00083040938TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2808     187.00       12:06:18       00083041323TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2309     187.00       12:06:18       00083041324TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1724     186.40       12:12:51       00083041595TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   48      187.20       12:41:55       00083042812TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1516     187.20       12:41:55       00083042813TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   408     187.20       12:42:05       00083042820TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2030     187.20       12:52:05       00083043530TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2167     187.00       12:57:48       00083043725TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   665     187.20       12:57:48       00083043727TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   329     187.20       12:57:48       00083043729TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   267     187.20       12:57:48       00083043726TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   83      187.20       12:57:48       00083043728TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   99      187.00       13:30:27       00083044645TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2080     187.20       13:34:05       00083045076TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2325     187.20       13:36:26       00083045212TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2018     188.40       14:01:18       00083045815TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1670     188.20       14:01:18       00083045817TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   252     188.20       14:01:18       00083045816TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2042     187.60       14:22:56       00083046944TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2337     187.40       14:35:35       00083048117TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   53      186.00       14:45:00       00083049044TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   126     186.40       14:45:00       00083049046TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   126     186.40       14:45:00       00083049047TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   63      186.40       14:45:00       00083049045TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   106     186.60       14:45:00       00083049048TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   106     186.60       14:45:00       00083049049TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2317     186.40       14:54:10       00083049620TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   850     187.20       15:06:16       00083050158TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   464     187.40       15:07:18       00083050203TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   500     187.80       15:07:50       00083050221TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   444     187.80       15:07:50       00083050222TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1892     187.60       15:08:07       00083050243TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   500     187.60       15:08:07       00083050244TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   213     187.60       15:08:07       00083050245TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2335     187.60       15:11:20       00083050426TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2234     188.20       15:19:34       00083050750TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   383     188.20       15:19:34       00083050751TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2317     188.00       15:22:45       00083050859TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   675     187.80       15:23:29       00083050899TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   411     187.80       15:23:29       00083050900TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   292     187.80       15:23:29       00083050901TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1924     187.20       15:33:03       00083051501TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2      187.40       15:36:15       00083051618TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   5      187.40       15:36:16       00083051619TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2      187.40       15:36:20       00083051621TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   4      187.40       15:36:24       00083051626TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   589     187.40       15:36:38       00083051638TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   512     187.40       15:37:39       00083051698TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1202     187.40       15:38:31       00083051777TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1058     187.40       15:38:31       00083051778TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

DJ POS-Transaction in Own Shares -4- 

30/09/2026   35      187.60       15:42:22       00083051919TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   732     188.20       15:44:15       00083052019TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1457     188.20       15:44:15       00083052020TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   55      188.20       15:45:17       00083052073TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   444     188.20       15:50:53       00083052255TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   302     188.20       15:50:53       00083052253TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   235     188.20       15:50:53       00083052256TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   43      188.20       15:50:53       00083052254TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2070     188.00       15:51:15       00083052276TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   1903     188.40       16:07:11       00083052849TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   2185     187.80       16:07:17       00083052855TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   284     187.80       16:11:41       00083053357TRLO0        XLON 
 
30/09/2026   939     187.80       16:13:04       00083053467TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2234     184.60       08:12:56       00083055573TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   330     182.40       08:26:53       00083056389TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1750     182.40       08:26:53       00083056390TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2249     182.00       09:33:14       00083059710TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   323     182.80       09:39:50       00083060067TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1611     182.80       09:39:50       00083060068TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2340     182.80       09:39:50       00083060069TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   733     183.40       10:00:22       00083060881TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   206     183.80       10:04:22       00083060996TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   491     183.80       10:04:22       00083060997TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   110     183.80       10:04:22       00083060998TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1973     183.80       10:06:24       00083061032TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1036     184.20       10:33:59       00083062220TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1188     184.20       10:33:59       00083062221TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1977     184.60       11:38:41       00083063901TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   598     184.40       11:41:32       00083063975TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   253     184.40       11:41:32       00083063976TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1369     184.40       11:41:32       00083063977TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2998     185.20       11:51:14       00083064352TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   581     184.80       12:12:34       00083065096TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2413     184.80       12:12:34       00083065097TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2101     184.80       12:12:34       00083065098TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   264     184.80       12:21:44       00083065266TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1784     184.80       12:21:44       00083065267TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   610     185.20       12:41:02       00083065866TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1293     185.20       12:45:04       00083065969TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   613     185.60       13:02:49       00083066677TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   589     186.00       13:05:54       00083066726TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   386     186.00       13:05:54       00083066727TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   982     186.00       13:05:54       00083066728TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   14      185.80       13:08:59       00083066763TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   610     185.80       13:12:04       00083066818TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   611     185.80       13:15:09       00083066889TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1261     185.80       13:15:09       00083066890TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   610     185.60       13:18:15       00083066960TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   509     185.80       13:29:57       00083067196TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2097     186.80       13:44:49       00083067629TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1113     186.80       13:55:35       00083067870TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   611     185.80       14:02:26       00083068076TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   815     185.80       14:02:26       00083068077TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   477     185.80       14:15:06       00083068436TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   610     185.80       14:21:26       00083068603TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   930     185.80       14:31:35       00083069115TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2188     185.80       14:31:35       00083069116TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   979     185.80       14:38:09       00083069816TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1119     185.80       14:38:09       00083069817TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   412     185.60       14:38:09       00083069818TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1899     185.60       14:38:16       00083069827TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2010     185.00       14:46:28       00083070645TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2288     184.80       14:55:25       00083071200TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   407     184.20       14:58:36       00083071393TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1135     184.60       14:58:36       00083071394TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   900     184.20       15:01:01       00083071573TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   845     184.20       15:01:01       00083071574TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2014     184.20       15:10:57       00083072183TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   91      183.40       15:13:39       00083072285TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2117     183.40       15:13:39       00083072286TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   57      183.80       15:21:59       00083072577TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   675     183.80       15:21:59       00083072578TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2047     183.60       15:27:49       00083072965TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1995     183.40       15:35:20       00083073409TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2105     183.00       15:44:39       00083073963TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   1905     183.00       15:44:39       00083073964TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2332     184.00       15:58:41       00083074918TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   41      183.80       16:01:37       00083075212TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   550     183.80       16:01:37       00083075213TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   274     184.00       16:01:37       00083075214TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   587     184.00       16:01:37       00083075215TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   668     184.00       16:01:37       00083075216TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   448     184.00       16:01:37       00083075217TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   2017     184.00       16:06:19       00083075553TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   80      184.00       16:06:21       00083075556TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   473     184.00       16:06:21       00083075557TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   586     183.80       16:06:21       00083075558TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   579     183.80       16:06:21       00083075559TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   586     184.00       16:06:21       00083075560TRLO0        XLON 
 
01/10/2026   550     184.00       16:06:21       00083075561TRLO0        XLON

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 05:31 ET (09:31 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die KI-Euphorie ihren nächsten Realitätstest erlebt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.