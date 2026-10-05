Marburg (ots) -Für Menschen mit seltenen Krankheiten sind Medikamente aus menschlichem Blutplasma häufig lebensnotwendig. Die darin enthaltenen Proteine lassen sich bislang nicht künstlich herstellen und müssen daher aus gespendetem Plasma gewonnen werden. Blutplasma ist damit ein unverzichtbarer Rohstoff für die moderne Medizin - und regelmäßige Plasmaspenden sind entscheidend, um die Versorgung von Patientinnen und Patienten sicherzustellen. Wie wichtig jede einzelne Spende sein kann, zeigt das Beispiel von Basma Nahhas, deren Sohn an einem Immundefekt leidet: Für die Herstellung der Immunglobuline, die er benötigt, werden rund 130 Plasmaspenden jedes Jahr gebraucht. Anlässlich der International Plasma Awareness Week (IPAW) vom 5. bis 9. Oktober 2026 informiert CSL Plasma über die Bedeutung von Blutplasma sowie Plasmaspenden und zeigt anhand der Geschichte von Basma Nahhas, warum jede Spende zählt.Das Thema Plasmaspende ist für Basma Nahhas eng mit ihrer persönlichen Lebenssituation verbunden: Ihr zwölfjähriger Sohn lebt mit einem Immundefekt und ist auf eine regelmäßige Behandlung mit Immunglobulinen angewiesen. Der dafür benötigte Wirkstoff wird aus menschlichem Blutplasma gewonnen. Die Herstellung solcher Medikamente ist auf regelmäßige Plasmaspenden angewiesen - für die Immunglobulin-Therapie von Basmas Sohn werden jährlich rund 130 Plasmaspenden benötigt. Durch die Diagnose ist Basma selbst zur Plasmaspenderin geworden. "Für mich ist die größte Motivation mein Sohn, auch wenn mein Plasma nicht direkt für sein Medikament verwendet wird. Aber ich mache das, um etwas zurückzugeben", sagt Basma Nahhas.Internationale Aktionswoche macht Patientengeschichten sichtbarDie Aufklärungsinitiative International Plasma Awareness Week lenkt jedes Jahr die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung von Plasmaspenden. Persönliche Geschichten wie die von Basma Nahhas machen sichtbar, wie wichtig das Spenden von Plasma für das Leben vieler Patientinnen und Patienten ist. "Viele Menschen wissen nicht, dass sie mit ihrer Plasmaspende Leben retten. Die International Plasma Awareness Week will genau dieses Bewusstsein stärken und den betroffenen Personen eine Stimme geben", erklärt Dr. Simone Ries, Geschäftsführerin von CSL Plasma. "Jede einzelne Plasmaspende trägt dazu bei, lebenswichtige Medikamente verfügbar zu machen und chronisch kranken Menschen eine bessere Lebensqualität zu ermöglichen."Detaillierte Informationen zur Plasmaspende und zu den Standorten von CSL Plasma finden Interessierte unter www.cslplasma.de und www.plasma-spenden.de.Über CSLPlasma CSL Plasma betreibt bundesweit 20 Plasma Center in 18 Städten sowie ein eigenes Labor und ein Plasma-Logistik-Center. Das Unternehmen ist auf die Gewinnung, Testung und Lagerung von Blutplasma spezialisiert. International zählt CSL Plasma zu den führenden Akteuren der Plasmagewinnung und betreibt mehr als 300 Plasma Center in den USA, Europa und China. Der Hauptsitz befindet sich in Boca Raton, Florida. Das von CSL Plasma gewonnene Plasma wird von CSL Behring zur Herstellung lebensrettender plasmabasierter Therapien verwendet, die Menschen in mehr als 100 Ländern erreichen. CSL Behring ist ein global tätiges Biotechnologie-Unternehmen innerhalb der CSL Unternehmensgruppe.Die Muttergesellschaft CSL Limited (ASX: CSL; USOTC: CSLLY) beschäftigt weltweit rund 29.000 Mitarbeitende und hat ihren Hauptsitz in Melbourne, Australien.Pressekontakt:Herausgeber:CSL Plasma GmbHEmil-von-Behring-Straße 7635041 MarburgPressekontakt:Karoline SchäfersKommunikation CSL Plasmac/o Ballcom GmbHTel.: 06104 6698-18E-Mail: kas@ballcom.deOriginal-Content von: CSL Plasma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111262/6364874