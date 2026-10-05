Die neue Woche beginnt für die Volkswagen-Aktie direkt wieder mit neuen Tiefs. In meiner Analyse aus der Vorwoche hatte ich unterhalb des Julitiefs bei 69,20 € noch 67,10 € als nächstes Ziel aufgerufen. Dieses wurde mit dem heutigen Rückfall bis auf 67,02 € nun praktisch punktgenau abgearbeitet. Seit dem Septemberhoch summiert sich der Kursverlust damit auf rund -20%. Nach der inzwischen weit fortgeschrittenen Korrektur steigt zwar die Chance auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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