Bei Marvell Technology hat sich unser Kauftipp Ende August als gut getimt erwiesen. Damals war die Aktie nach dem Kursrutsch noch für weniger als 210 US-Dollar zu haben, während die fundamentale Dynamik des KI-Geschäfts bereits klar nach oben zeigte. Starke Auftragslage untermauerte Investmentthese Besonders der Blick in die Auftragsbücher ließen uns optimistisch nach vorne schauen. So sprach Marvell zuletzt von weiterhin außergewöhnlich starken ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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