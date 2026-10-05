Die katastrophale Perfomance der Nike-Aktie ging letzte Woche in die nächste Runde. Der Kurs des US-Sportartikelherstellers fiel zum Wochenschluss auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren. Was sollten Anleger an dieser Stelle tun: Just sell it or buy it? Das sagen Analysten jetzt Bevor ich selbst eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage gebe, will ich erst einmal einen Blick auf die jüngsten Kursziele von Analysten werfen. Falls alle Banken und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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