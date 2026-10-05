Die SpaceX-Aktie hat sich nach dem tiefen Fall bis auf knapp 100 US$ in den letzten Wochen wieder kräftig erholt. Am Freitag schoss der Kurs als zweitbester Wert im Nasdaq 100-Index um mehr als +7% nach oben und erobert dabei die 150-US$-Marke zurück. Was treibt das US-Raumfahrtunternehmen an und wie weit kann die Rallye noch gehen? Starship erreicht nächsten Meilenstein SpaceX hat zuletzt eindrucksvoll demonstriert, wie weit die operative Skalierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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