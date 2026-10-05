Alphabet steht trotz hoher KI-Investitionen vor einer möglichen Neubewertung. Der Markt unterschätzt möglicherweise das Wachstum von Google Cloud und bewertet die Risiken für das Suchgeschäft zu pessimistisch. Die kommenden Quartalszahlen Ende des Monats dürften über die weitere Kursrichtung bestimmen. Hohe Investitionen sind nicht das eigentliche Problem Alphabet erhöhte nach dem zweiten Quartal seine Investitionsprognose auf 195 bis 205 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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