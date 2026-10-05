Die CSG-Aktie notiert am Montag aktuell bei 14,30 €. Damit ist der zwischenzeitliche Kursanstieg auf rund 20 € im August inzwischen weitgehend verpufft. Anleger, die bereits beim Börsengang eingestiegen sind, mussten entsprechend deutliche Kursverluste hinnehmen. Trotz der schwachen Kursentwicklung stellt sich die Frage: Ist die CSG-Aktie auf dem aktuellen Niveau eine interessante Alternative zu Rheinmetall? Rüstungswerte derzeit nicht im Fokus Seit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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