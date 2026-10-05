Der Dax hat seinen Tiefstand seit Juli vorerst hinter sich gelassen und notiert zum Wochenauftakt bei rund 25.260 Punkten. Am Devisen- und Anleihemarkt wächst dagegen der Druck: Der Euro fällt auf den niedrigsten Stand seit Mai 2025. Dax startet ruhig in die Woche Der DAX hat die Marke von 25.000 Punkten zum Wochenbeginn behauptet. Am Montagvormittag zeigte die Kurstafel 25.263 Punkte. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent höher bei 25.231 Punkten geschlossen und damit den Verlust vom Vortag wettgemacht. Am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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