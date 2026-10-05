Mit der Energiekonzepte Deutschland GmbH hat vorige Woche ein weiteres Unternehmen der Photovoltaik-Branche einen Insolvenzantrag gestellt. Die Pleitewelle in der Photovoltaik-Branche hat ein weiteres prominentes Unternehmen erwischt. Nachdem kürzlich der Photovoltaik-Batteriespeicher-Hersteller RCT Power und der Solarparkbetreiber Enerparc Insolvenz angemeldet haben, hat nun auch die Energiekonzepte Deutschland GmbH (EKD) einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Leipzig stellen müssen. EKD ist einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver