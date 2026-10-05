Die AssCompact Trendstudie "Play-Offs im Markt der Maklerpools und -verbünde" legte einen viel diskutierten Marktausblick auf 2030 vor. Geschäftszahlen wichtiger Anbieter für 2025 bestätigen das Szenario der Studienautoren: Die Marktkonsolidierung hat sich beschleunigt, die BIG 4 bauen ihre Position weiter aus.Ein Beitrag von Klaus-Jürgen Baum, ASSURACON GmbH Die Arbeiten an der Neuauflage der AssCompact Pool- & Verbundstudie 2026 laufen auf Hochtouren. Sie setzt auf den Vorjahresanalysen auf und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact