Die Versicherungsbranche spricht viel über Gleichberechtigung unter den Geschlechtern - doch wie konsequent wird sie tatsächlich gelebt? bbg-Geschäftsführer Tobias Knörrer wirft einen kritischen Blick auf den Umgang mit dem Thema und auf die Gefahr, Fortschritt mit Sichtbarkeit zu verwechseln. Ein Kommentar von Tobias Knörrer, Geschäftsführer bbg Betriebsberatungs GmbHWas mich an der Diskussion über Gleichberechtigung in unserer Branche zunehmend stört, ist nicht nur das, was noch nicht erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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