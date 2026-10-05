Goldman Sachs stuft Carl Zeiss Meditec auf "Sell" ab und senkt das Kursziel auf 23 Euro. Zwischenzeitlich verlor das Papier gut sieben Prozent, fing sich dann aber knapp über der 200-Tage-Linie. Die Bank sieht die schwächeren Umsatzaussichten in der Bewertung noch nicht berücksichtigt.Ein Verkaufsvotum aus New York hat den Medizintechnikhersteller aus Jena am Montag kräftig ins Rutschen gebracht. Im Tief fiel die Aktie von Carl Zeiss Meditec ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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