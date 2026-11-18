Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gab am Mittwoch zeitweise mehr als 3% nach, FMC verlor im Dax bis zu 2%. Beide Titel konnten sich damit der Stabilisierung am Gesamtmarkt nicht anschließen, Auslöser war eine skeptische Branchenstudie von Barclays. Was steckt hinter der Abstufung, und sollten Anleger jetzt die Reißleine ziehen? Barclays sortiert die Branche Die Barclays-Analysten Hassan Al-Wakeel und Jonathon Unwin sehen im europäischen MedTech-Sektor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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