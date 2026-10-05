Essen (ots) -- Neue Online-Befragung im Auftrag von Primark zeigt Bedarf: Mehr als die Hälfte der befragten Mütter gibt an, dass das Fehlen eines geeigneten und ruhigen Ortes zum Stillen ihren Aufenthalt oder Einkauf bereits erschwert hat- Rund drei Viertel wünschen sich beim Einkaufen freiwillig nutzbare Rückzugsmöglichkeiten- Primark richtet Mom's Rooms in deutschen Stores einStillen unterwegs ist für viele Mütter noch immer mit Herausforderungen verbunden. Das zeigt eine von Primark in Auftrag gegebene Befragung zu den Erfahrungen und Bedürfnissen von Müttern beim Stillen im öffentlichen Raum: Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, dass ein fehlender ruhiger Ort ihren Aufenthalt oder Einkauf bereits erschwert hat. Rund drei Viertel wünschen sich beim Einkaufen freiwillig nutzbare Rückzugsmöglichkeiten.Genau hier setzt Primark mit der neuen Initiative "Mom's Room" an. Der Modehändler richtet schrittweise in 26 deutschen Primark Stores speziell gekennzeichnete Bereiche in der Nähe der Umkleidekabinen ein. Sie bieten Müttern eine zusätzliche und freiwillig nutzbare Möglichkeit, ihr Kind in Ruhe und geschützt zu stillen.Die Initiative wird zum Start von einer Out-of-Home-Kampagne in Berlin sowie Social-Media- und Creator-Aktivitäten begleitet. Die eigens für Mom's Room entwickelte Website momsroom.de ist bereits live und informiert über die Initiative und teilnehmende Standorte."Jede Mutter sollte selbst entscheiden können, wo und wie sie ihr Kind stillen möchte. Während manche Mütter überall problemlos stillen, wünschen sich andere in diesem Moment mehr Ruhe oder Privatsphäre. Mit Mom's Room möchten wir ihnen eine zusätzliche Möglichkeit bieten und gleichzeitig dazu beitragen, dass stillfreundliche Orte selbstverständlicher werden", sagt Karolina Klingenberg, Sprecherin von Primark Deutschland und Österreich.Befragung zeigt Bedarf nach mehr RückzugsmöglichkeitenIm Vorfeld von Mom's Room hat Primark eine Befragung in Auftrag gegeben, um die Erfahrungen und Bedürfnisse von Müttern beim Stillen im öffentlichen Raum besser zu verstehen.Die Ergebnisse zeigen, welche Rolle fehlende Rückzugsmöglichkeiten im Alltag spielen können: Mehr als die Hälfte der befragten Mütter gibt an, dass ein fehlender ruhiger Ort zum Stillen ihren Aufenthalt oder Einkauf bereits erschwert hat. Gleichzeitig wünschen sich rund drei Viertel beim Einkaufen freiwillig nutzbare Rückzugsmöglichkeiten.An diesem Bedarf setzt Mom's Room an. Die entsprechend gekennzeichneten Kabinen befinden sich im Umkleidebereich der teilnehmenden Primark Stores und bieten unter anderem eine Sitzgelegenheit sowie einen blickgeschützten Bereich.Dabei geht es ausdrücklich nicht darum, Stillen aus dem öffentlichen Raum zu verlagern. Mom's Room schafft vielmehr eine zusätzliche Wahlmöglichkeit für Mütter, die sich zum Stillen oder Abpumpen zurückziehen möchten.Mit wellcome - Echte Hilfe für Eltern hat Primark einen erfahrenen Fachpartner an seiner Seite. Die gemeinnützige Organisation unterstützt Familien seit fast 25 Jahren mit vielfältigen Angeboten und bringt ihre Praxiserfahrung direkt in das Projekt ein.Über einen QR-Code in den Stillkabinen gelangen Mütter auf eine Informationsseite von wellcome. Dort finden sie praxiserprobte und auf ihre Stillsituation zugeschnittene Stilltipps und Orientierung für den Alltag. Bei weitergehendem Unterstützungsbedarf können Nutzerinnen kostenlos Beratung (Online-Beratung per E-Mail, Telefon oder WhatsApp) von wellcome in Anspruch nehmen."Wir sind da, wo Familien echte Hilfe brauchen. Als fachlicher Partner ergänzen wir die Mom's Rooms von Primark um ein niederschwelliges, mehrsprachiges Angebot direkt auf dem Smartphone. So nehmen wir Müttern den Druck und stärken sie genau dann, wenn sie Unterstützung suchen. Wir freuen uns deshalb sehr, die Initiative zu begleiten", sagt Nele Lippolis, Leiterin Marketing, Kommunikation und Fundraising von wellcome.Von 26 Primark Stores zu einem Netzwerk stillfreundlicher OrteDie ersten Mom's Rooms werden schrittweise in 26 deutschen Primark Stores eingerichtet. Auf der bereits live geschalteten Website momsroom.de können sich Eltern darüber informieren, an welchen Standorten ein Mom's Room zur Verfügung steht.Doch die Mom's Rooms bei Primark sollen erst der Anfang sein. Langfristiges Ziel der Initiative ist es, ein wachsendes Netzwerk stillfreundlicher Orte entstehen zu lassen.Primark lädt deshalb auch andere Einzelhändler, Cafés, Restaurants, Einkaufszentren, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen dazu ein, sich Mom's Room anzuschließen, eigene Rückzugsmöglichkeiten zu schaffen oder bereits bestehende stillfreundliche Orte sichtbar zu machen.Interessierte Unternehmen und Einrichtungen finden auf momsroom.de Informationen dazu, wie sie Teil der Initiative werden können. Kostenlose Materialien sollen dabei helfen, stillfreundliche Orte für Familien sichtbar und einfach erkennbar zu machen."Wir möchten mit Mom's Room nicht nur in unseren eigenen Stores etwas verändern. Unser Ziel ist es, auch andere Unternehmen und Einrichtungen dafür zu gewinnen, stillfreundliche Orte zu schaffen. Wenn sich weitere Partner anschließen, können aus den ersten Mom's Rooms nach und nach immer mehr Orte entstehen, an denen Mütter wissen: Hier bin ich willkommen", sagt Mona Roberts, Head of Marketing Primark Northern Europe.Mom's Room wird in Berlin sichtbarIm weiteren Verlauf der Launch-Woche bringt Primark zudem Medien, Creatorinnen, Partner sowie Expertinnen und Experten aus den Bereichen Familie und Stillen bei einem Dinner in Berlin zusammen. Im Mittelpunkt steht der Austausch darüber, wie weitere Akteure dazu beitragen können, mehr stillfreundliche Orte zu schaffen.Über PrimarkPrimark wurde 1969 in Irland mit dem Ziel gegründet, dass jeder Mensch gut aussehen und sich wohlfühlen kann - zu einem erschwinglichen Preis. Heute ist Primark ein international tätiger Modehändler mit mehr als 480 Filialen in 19 Ländern in Europa, den USA und dem Nahen Osten. Weltweit arbeiten über 80.000 Mitarbeitende für das Unternehmen, davon mehr als 4.000 in Deutschland an 28 Standorten.Das Sortiment reicht von Alltagsartikeln wie T-Shirts oder Socken über besonders sorgfältig kuratierte Produktlinien wie "The Edit" bis zu aktuellen Modetrends - immer mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Primark setzt dabei auf das Einkaufserlebnis im stationären Handel und trägt so zur Belebung von Innenstädten und Einkaufszentren bei.Über wellcome - Echte Hilfe für ElternSeit über 20 Jahren begleitet das gemeinnützige Sozialunternehmen wellcome Familien durch die Zeit von der Geburt eines Kindes bis in den Familienalltag mit Teenagern. Was 2002 als ehrenamtliche Entlastung nach der Geburt begann, ist heute ein bundesweites Netz aus digitalen und analogen Hilfen. 2025 erreichte wellcome mit seinen Angeboten 8.638 unterstützte Kinder, 11.865 Elternberatungen und 1.705.233 Mütter oder Väter - gemeinsam mit 5.504 Ehrenamtlichen.- Praktische Hilfe nach der Geburt: Ehrenamtliche Entlastung im ersten Lebensjahr an über 200 Standorten.- elternleben.de: Digitale Elternberatung und fachlich fundiertes Wissen von der Schwangerschaft bis zum Jugendalter.- kindwärts: Unterstützung für Trennungsfamilien zur Aufrechterhaltung von Eltern-Kind-Beziehungen über räumliche Distanz.- Spenden für Familien in Not: Unbürokratische materielle Hilfe in akuten finanziellen Notlagen.Mehr über wellcome und alle Unterstützungsangebote für Eltern findest du hier: www.wellcome-online.dePressekontakt:Karolina KlingenbergLeiterin Unternehmenskommunikation Deutschland & ÖsterreichE-Mail: presse@primark.deOriginal-Content von: Primark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133647/6364921