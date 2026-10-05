Wuppertal (ots) -Erstmals bringt Vorwerk sein gesamtes beliebtes Kobold VK7 System mit zahlreichen Aufsätzen und Düsen in einer neuen Farbvariante auf den Markt. Für begrenzte Zeit präsentiert sich das System in der Titanium Limited Edition. Modern, hochwertig und innovativ setzt die Edition einen besonderen Akzent in der Kobold Produktwelt und wird zu einem echten Statement im Zuhause.Mit dem neuen dunklen Kobold VK7 System in der Titanium Limited Edition ergänzt Vorwerk die ikonische weiße Produktlinie um eine bewusst kuratierte Variante, die den Zeitgeist trifft. Während Weiß weiterhin für die klare, vertraute und wiedererkennbare Identität der Kobold Produktwelt steht, setzt die Limited Edition unter dem Leitgedanken "The Art of Clean" einen besonderen ästhetischen Akzent. Ausdrucksstark, präzise und modern macht sie die tägliche Reinigung zu einem stilvollen Erlebnis.Die Titanium Limited Edition umfasst erstmals das gesamte Kobold VK7 System in einer durchgängig abgestimmten dunklen Farbwelt: den Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit Aufsätzen zum Saugen und Saugwischen sowie weiteren ausgewählten Düsen und Zubehörteilen, den Kobold VR7 Saugroboter inklusive Absaugstation und den Kobold VM7 Akku-Handstaubsauger. So entsteht ein durchgängig harmonisches Erscheinungsbild des Reinigungssystems, das die gewohnt hohe Produktqualität mit einer neuen, ausdrucksstarken Gestaltung verbindet.Produkt: Kobold VK7 System in der Titanium Limited Edition von VorwerkIdentische Merkmale der weißen und dunklen Edition:- Kabelloser Kobold VK7 Akku-Staubsauger mit modularem Zubehörsystem- In Titanium als Limited Edition erhältlich: EB7 Elektrobürste, SP7 Saugwischer, PB7 Polsterbürste, das AC7 Düsen-Set (mit Flexschlauch, Flächendüse und Variodüse), CD7 Autodüse, Ladekabel- Leistungsstarker, austauschbarer Lithium-Ionen-Akku- Boost-Funktion für besonders kraftvolle Reinigung- Ergonomisches Design sowie benutzerfreundliche, intuitive Handhabung- Leiser Betrieb bei geringem Gewicht- Vollständig akkubetriebenes flexibles Reinigungssystem- Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang- Ergänzbar durch den Kobold VR7 Saugroboter inklusive RB7 Absaugstation in Titanium als Limited Edition- Verschließbare Premium Filtertüte, vom TÜV Nord als "Für Allergiker geeignet" zertifiziert- Kompatibel mit airumo Duftchips- Preis: ab 1.099 EURDas Kobold VK7 System als Titanium Limited Edition ist ab dem 5. Oktober 2026 bei allen Kobold Beraterinnen und Beratern, im Onlineshop (vorwerk.de) und in den Vorwerk Stores erhältlich.Pressekontakt:Vorwerk DeutschlandAnika Wichert, PR-Managerin, Telefon +49 202 564-1267Markus Laux, PR-Manager, Telefon +49 202 564-1240E-Mail: Kobold@presse.vorwerk.deMehr Informationen: www.vorwerk.deOriginal-Content von: Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170225/6364917